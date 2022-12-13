全台14人流感重症3死 桃園衛生局：高風險族群快接種

桃園市衛生局表示，冷空氣一波波降臨，北台灣低溫濕冷，全台今年10月起已有14名流感確診併發重症病例，包括4名兒童、10名成人，其中3名65歲以上長者死亡。為守護弱勢家庭健康，已開放設籍桃園的低收入戶、中低收入戶，可前往13區衛生所免費接種流感疫苗，提醒尚未接種流感疫苗的人，可攜帶身分證、健保卡及相關證明，儘早完成流感接種疫苗，提升自身保護力。

王文彥局長呼籲，流感高峰期高風險脆弱族群請儘速接種，尤其是65歲以上長者以及6歲以下兒童應特別注意，其他非公費接種對象可自費接種，預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。民眾平時做好個人衛生習慣，保持室內空氣流通、勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，避免到人潮擁擠及空氣不流通之場所以避免感染。

中央流行疫情指揮中心今天公布全國新增1萬7118例COVID-19本土個案，其中桃園計有1705例較昨日1333例上升27.91%；其中65歲以上個案占9.68 %、18歲以下個案則占22.54 %。