夏天「少裝1電器」現在好後悔 連南部人也點頭：很好用

台灣本週六（17日）將迎入冬首波寒流，低溫預計下探10度以下，不少民眾也被連日低溫冷得直發抖，有網友就無奈表示，自己之前換冷氣時想說台灣天氣終年高溫，加上為了省錢就沒安裝暖氣，結果現在後悔莫及。

有民眾在PTT以「已經後悔沒裝冷暖空調了」為題發文感嘆，今年夏天時自家冷氣壞掉，換了一台日立變頻的新冷氣，原本有考慮要多花1萬元改成冷暖空調，然而店家勸他，暖氣開的機率很少，一年可能開2、3次而已，他想説很少用挺浪費就沒裝了，結果最近天氣冷到他深感後悔，「我的親身經歷，希望能警醒世人，以後要換冷氣記得裝冷暖的，不然後悔終身」。

一些網友也認為加裝暖氣真的值得，「我裝冷暖，一年大概開2個月左右，洗完澡馬上吹暖氣就是爽」、「冷專、冷暖差價就2,000到3,000，不過就一台電暖器的錢而已，但冷暖耗電量比電熱方式的電暖器省太多了」、「南部也要裝，一年最少也會用到一個月」、「一年開2、3次？我新竹已經開一個多禮拜了」。

更有人質疑價差1萬元太高，「不是差3,000而已嗎？」、「怎麼我裝的日立多冷暖頂多2,000到3,000，你被坑了吧」、「差1萬是怎樣」、「故意高報冷暖價格，多問幾家」、「頂多差3,000，有的甚至一樣價格」。

不過仍有些網友吐槽，台灣天氣確實沒必要，「冷氣開到26度一樣很暖喔」、「買台電熱器就夠了，又沒多冷」、「現在是會有多冷啦，根本用不到暖氣好嗎」、「身體虛就多練練」、「我覺得電熱毯就很夠用了」。