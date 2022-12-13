快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天「少裝1電器」現在好後悔 連南部人也點頭：很好用

聯合新聞網／ 綜合報導
近來天氣轉冷，有網友就推薦大家要記得裝「冷暖空調」，才不會被冷到受不了。示意圖／ingimage
近來天氣轉冷，有網友就推薦大家要記得裝「冷暖空調」，才不會被冷到受不了。示意圖／ingimage

台灣本週六（17日）將迎入冬首波寒流低溫預計下探10度以下，不少民眾也被連日低溫冷得直發抖，有網友就無奈表示，自己之前換冷氣時想說台灣天氣終年高溫，加上為了省錢就沒安裝暖氣，結果現在後悔莫及。

有民眾在PTT以「已經後悔沒裝冷暖空調了」為題發文感嘆，今年夏天時自家冷氣壞掉，換了一台日立變頻的新冷氣，原本有考慮要多花1萬元改成冷暖空調，然而店家勸他，暖氣開的機率很少，一年可能開2、3次而已，他想説很少用挺浪費就沒裝了，結果最近天氣冷到他深感後悔，「我的親身經歷，希望能警醒世人，以後要換冷氣記得裝冷暖的，不然後悔終身」。

一些網友也認為加裝暖氣真的值得，「我裝冷暖，一年大概開2個月左右，洗完澡馬上吹暖氣就是爽」、「冷專、冷暖差價就2,000到3,000，不過就一台電暖器的錢而已，但冷暖耗電量比電熱方式的電暖器省太多了」、「南部也要裝，一年最少也會用到一個月」、「一年開2、3次？我新竹已經開一個多禮拜了」。

更有人質疑價差1萬元太高，「不是差3,000而已嗎？」、「怎麼我裝的日立多冷暖頂多2,000到3,000，你被坑了吧」、「差1萬是怎樣」、「故意高報冷暖價格，多問幾家」、「頂多差3,000，有的甚至一樣價格」。

不過仍有些網友吐槽，台灣天氣確實沒必要，「冷氣開到26度一樣很暖喔」、「買台電熱器就夠了，又沒多冷」、「現在是會有多冷啦，根本用不到暖氣好嗎」、「身體虛就多練練」、「我覺得電熱毯就很夠用了」。

冷氣 寒流 低溫 PTT

延伸閱讀

最快下週！連日低溫恐釀流感高峰 醫揭「2年來罕見現象」

冷空氣預報往更強的地方走！ 賈新興預測台北將現「4度低溫」

路邊驚見「巨無霸溫度計」鑲嵌大樓 網：有溫度的社區

南韓光州設置「博愛座感測器」 坐下就傳出語音提醒你讓座

相關新聞

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

受到東北季風影響，氣象局表示，明後兩天的天氣型態和今天類似，不過明天氣溫會略降一至三度，後天又再稍微回升，降雨則依舊是以...

夏天「少裝1電器」現在好後悔 連南部人也點頭：很好用

台灣本週六（17日）將迎入冬首波寒流，低溫預計下探10度以下，不少民眾也被連日低溫冷得直發抖，有網友就無奈表示，自己之前換冷氣時想說台灣天氣終年高溫，加上為了省錢就沒安裝暖氣，結果現在後悔莫及。

陸出口茉莉花驗出6種農藥 他批「當水噴」不道德：進入人體機率高

衛福部食藥署今公布最新一周邊境不合格食品名單，其中大陸出口的乾燥茉莉花被驗出6種農藥超標，中原大學生物科技學系副教授招名...

不讓台灣變行人地獄 王國材：未禮讓行人罰鍰將提高

立委邱臣遠今上午召開「CNN報導台灣交通如行人地獄 談道安總體檢」記者會，質疑今年1月至9月道路交通死亡人數已經高達22...

周末寒流壟罩全台 這時段最冷 氣象局示警：請做好禦寒準備

中央氣象局說，帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向...

從色彩與風味 為節慶餐桌增添變化

在溫暖歡樂的耶誕佳節，許多人會與家人、朋友一起享用耶誕大餐，共度歡樂時光。不過說起耶誕料理，人們腦海中首先浮現的常是烤火雞等歐美傳統耶誕美食，那麼在台北的我們，還能準備哪些符合在地口味又不落俗套的應景料理？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。