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雙子座流星雨壓軸登場 明天極大期每小時約150顆
2022年壓軸天象，也是全年數量最多、最穩定的雙子座流星雨，即將在12月14日前後達到極大期。台北天文館表示，預估每小時約有150顆流星，雖然有月光影響，讓部分較暗的流星黯然失色，但明亮流星的數量仍然不少，建議19時至23時這段時間觀賞條件較佳。
天文館表示，雙子座流星雨的流星體源頭來自一顆近地小行星(3200) Phaethon（法厄同），雖然其本質為岩石類小行星，但接近太陽時會如彗星般出現彗尾，散逸出大量塵埃，為雙子座流星雨提供了大量而穩定的流星體。
天文館表示，雙子座流星雨的輻射點在19點後即從東方升起，午夜2時左右升至最高，此時流星數量最多，但因月亮在23時左右升起，月光會掩沒較暗的流星，因此19時至23時這段時間觀賞條件較佳，而當月亮升起後，只要背向月光，仍可看見許多明亮的流星。
天文館表示，雙子座流星雨的流星速度中等，平均每秒約33公里，大部分流星出現的時間不到1秒鐘，各種顏色都有，但通常最亮的流星會偏綠色。一般來說，越接近輻射點的流星越亮，但較短，而在90度方向出現的流星尾跡最長。
天文館提醒，詳細相關天象和直播資訊，可參閱台北天文館網站的天象預報，另，因時值冬季，提醒「追星族」做好保暖，或觀看線上直播。
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