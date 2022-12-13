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有人胖得可愛有人胖出病 陽明交大發現關鍵在「口型蛋白」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交大團隊發現，「口型蛋白」影響細胞吸收脂肪酸的能力，不僅會加速脂肪細胞肥大，還會誘發代謝症候群等異常現象。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
國立陽明交大團隊發現，「口型蛋白」影響細胞吸收脂肪酸的能力，不僅會加速脂肪細胞肥大，還會誘發代謝症候群等異常現象。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

肥胖症是現代人常見文明病，但為什麼有人胖得健康可愛，有人卻胖到慢性病纏身？國立陽明交大團隊發現，「口型蛋白」（stomatin）在肥胖慢性病發展中扮演重要角色，口型蛋白影響細胞吸收脂肪酸的能力，不僅會加速脂肪細胞肥大，還會誘發代謝症候群等異常現象。

口型蛋白廣泛存在各種細胞的細胞膜或胞器表面，在血液、肝臟及胚胎等器官中都可以發現存在，過去科學界多認為口型蛋白只是與遺傳血液疾病相關的蛋白膜，但陽明交大腫瘤惡化卓越研究中心博士後研究員吳韶芩指出，生醫光電所在細胞實驗中觀察到，口型蛋白高度表達於分化後的脂肪細胞上，若降低口型蛋白的表現量，可觀察到細胞內部脂質的堆積與分化明顯被抑制；高表達的口型蛋白則會促進細胞攝取脂肪酸的能力。

在後續動物實驗中，吳韶芩表示，研究人員以高熱量飲食餵食老鼠20個星期，比較一般野生型老鼠和過量表現口型蛋白的基因轉殖鼠，研究發現，能夠轉錄出口型蛋白的基因轉殖鼠，在體重或脂肪組織的重量上皆明顯高於一般老鼠，亦可誘發胰島素阻抗、肝功能異常等新陳代謝症狀。

吳韶芩說，當攝取過量熱量時，身體可以用增加脂肪細胞的數量與大小兩種方式儲存脂肪，當身體選擇以增加脂肪細胞數量的方式增加囤積能力，維持了脂肪細胞的正常功能，被認為是較為健康的肥胖。

但若脂肪細胞以撐大的方式增胖，吳韶芩指出，過量脂肪囤積在細胞內將會增加細胞功能障礙的機率，失去正常儲存功能，游離的脂肪酸將會被各組織吸收，進而影響器官正常功能、誘發疾病，又過量的口型蛋白促進脂肪攝取脂肪酸的能力，大大加速細胞肥大病態的進程。

陽明交大研究團隊的發現得以解釋為何有些人即使肥胖、體脂高，但仍沒有新成代謝疾病；有些人則容易因為肥胖而疾病纏身。該研究有望於預防醫學、健康評估、藥物開發上開啟新的發向，研究由校長林奇宏、腫瘤惡化卓越研究中心助理研究員董建億、吳韶芩等人共同完成，已發表於今年Nature期刊下的Nature Communications上。

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