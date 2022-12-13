日本越南進口泡麵再出包 農藥殘留違規退運銷毀

食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，進口泡麵再出包，越南「ACECOOK速食酸蝦味麵」及日本「SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口」皆因農藥殘留含量不符規定，須全數退運銷毀。

衛福部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗違規名單，共有13款產品遭退運銷毀。

其中，仟渝有限公司從越南進口的「ACECOOK速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANTNOODLE）」，檢出農藥殘留含量不符規定，蔬菜包檢出殘留農藥環氧乙烷，共1458公斤依規定退運或銷毀。

另一款出問題的泡麵，是恩旺貿易有限公司自日本進口的「SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口（KARAIRAMEN）」，檢出農藥殘留含量不符規定，蔬菜包檢出殘留農藥環氧乙烷，共37.92公斤全數退運或銷毀。

過去半年越南含肉泡麵已累積6批不合格。食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，自8月29日起，所有越南含肉泡麵加強查驗，這款越南含肉泡麵的進口業者6個月內第3次出包，日前已加強至100%逐批查驗。

至於出包的日本泡麵為未含肉泡麵。陳慶裕表示，這名業者是第1次違規，但過去半年來累計5批日本進口未含肉泡麵不合格，因此在8月8日已提高抽批率為20%至50%。