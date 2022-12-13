虛擬健保卡打破偏鄉就醫藩籬 金流、物流更扮關鍵角色

新冠疫情期間，遠距及視訊診療解決了確診者就醫不便的難題，隨著數位科技突破地理限制，健保署積極推動虛擬健保卡，打造「手機就是我的健保卡」服務，縮短醫療照護的資訊落差。

健保署統計，截至今年11月30日止，已有36萬3582人持有虛擬健保卡，967家特約醫療院所已完成虛擬健保卡系統介接測試。健保署長李伯璋說，透過科技創造醫療的溫度，虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療運用更加廣泛。

健保署今舉辦「虛擬健保卡應用展示分享會」，邀請院所分享如何用科技創造醫療的溫度。衛福部長薛瑞元說，虛擬健保卡至今已有36萬多人申請，相信還可以有更多運用，愈是偏僻的地方，愈需要高科技協助，推動虛擬健保卡成為提升民眾就醫可近性的最佳利器，尤其偏鄉、離島地區是重中之重，解決民眾的就醫障礙，虛擬健保卡是拉近醫院、病患和照護資訊的關鍵。

薛瑞元說，健保卡從最原先的紙卡到現在的虛擬健保卡，與遠距、通訊診療服務的興起有密切相關，而通訊硬體的進展也證實遠距、通訊診療的可行性，但仍要同時要解決多項問題，包括金流、物流及資訊流，如今資訊流已經處理，但金流、物流仍有些卡卡，主要是涉及身份認證問題，但這方面虛擬健保卡應可以提供協助，讓民眾方便付費及領取藥物，未來虛擬健保卡的功能應可以更加擴充，提供更親民的服務。

李伯璋說，分級醫療十分重要，健保署長期針對偏遠地區醫療挹注資源，除了將醫事人員送進去，現在因網路與手機等數位工具普及化，透過遠距、視訊成就無藩籬的醫療服務新模式，經虛擬健保卡將全國每一個有醫療需要的角落串接起來。

李伯璋說，以往民眾看病都是與醫師面對面，但未來民眾只要出示健保快易通APP的虛擬健保卡上的QR code，就能辨識掛號看診的身分識別，解決忘記帶卡或無法過卡的狀況，而也可以進行遠距及視訊診療，並同時可查詢健保雲端系統，清楚用藥及檢驗檢查資訊，維護就醫品質及安全，而看診完，點選「行動支付」即可線上繳費，完善就醫「零接觸」一條龍的數位醫療服務。

「6年半前來到健保署服務，僅23萬人使用健康存摺，現在已有1千多萬人使用」，李伯璋說，因此當虛擬健保卡更加方便時，就會有愈來愈多人使用，而目前許多醫院都有設站協助民眾申辦，家人間也可以互相授權，讓子女可以關注父母的健康。

依健保署針對使用者調查，逾85%民眾認同虛擬健保卡線上申請方便、授權機制放心，以及個資保護機制安全。另超過8成使用者同意虛擬健保卡應用於視訊診療、遠距醫療及居家醫療3大場域相當便利，而超過7成醫事人員也認同虛擬卡讀卡時間較實體卡快，醫療服務更便利，也更可以保護個人資安的安全。

「虛擬健保卡應用展示分享會」邀請執行成效良好的醫療院所，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、林口長庚紀念醫院、台北榮民總醫院、為恭紀念醫院、希望愛居家護理所、衛生福利部雙和醫院等，分享虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療的運用，另打造「虛擬健保卡創新應用未來館」，邀請與會者體驗虛擬健保卡未來應用模擬情境，如就醫一站式服務、整合電子處方箋至社區藥局領藥功能、行動支付等創新就醫服務模式。

奇美醫院副院長鄭天浚說，該院主要是協助阿里山鄉民眾進行眼科遠距醫療，患者診療時，護理師可以利用裂隙燈進行檢查、拍照，再傳輸到山下的醫院由眼科醫師進行判斷，而目前影像傳輸、解析度都沒有問題，等同病人與醫師面對面診斷，虛擬健保卡讓就醫的老人家更為方便，只要有帶手機就有帶健保卡，且不用為了單一專科往返大醫院就醫，也降低實體健保卡的遺失、故障、損毀的機會，這對患者醫療來說十分便利，這對偏鄉地區患者就醫平權來說是一個重要的里程碑。

鄭天浚說，目前有部分專家對於遠距醫療仍有疑慮，因此健保署也和醫院研議，經遠距診斷患者過了一段時間，還是要回到醫療院所和醫師面對面診斷了解病患病情，這也是透過溝通的方式促進醫病和諧。

雙和醫院副院長馬漢平說，兩年來疫情期間，該院已進行遠距醫療門診，一般問診中都可以進行診斷，除非是較複雜的病情才需要到醫院進行理學檢查，因此約80至90%的病人不需要到醫院就醫。

健保署今年為了讓民眾更方便使用虛擬健保卡，前進偏鄉、離島，共舉辦16場「虛擬健保卡在地培力訓練」實體活動，同步線上串連了271個視訊點，總計參與人數近2000人、申辦虛擬健保卡人數約900人、新聞露出超過百則，達到良好宣導效益。此外，讓當地民眾、醫事人員、意見領袖及社區照服人員等成為推廣虛擬健保卡的在地種子，期提升偏鄉民眾使用率，解決數位落差，展現健保署改善民眾就醫品質與可近性的決心。