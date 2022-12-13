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寒流周末強襲 各地低溫曝 中部以北2千公尺以上高山不排除降雪

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。記者胡經周／攝影
今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。記者胡經周／攝影

中央氣象局說，周五前高山皆有零星降雪機率，假日兩天高山有局部降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。若溫度、水氣條件配合，周五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率；周六高山水氣增多、氣溫進一步下降，周六至周日清晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。

氣象局說，未來請民眾前往山區活動，特別注意天候變化造成的影響。

今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

明天至周四清晨東北季風增強，低溫變化幅度不大，中部以北及宜蘭15、16度左右，其他地區17至19度，感受偏冷，而各地白天高溫略降；周四白天起東北季風會稍微減弱，氣溫略回升，不過北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼。

降雨方面，明天、周四兩天水氣稍增多，北部、東半部為陰短暫雨，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，且降雨範圍擴大，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，南部平地則為多雲到晴。

周五鋒面影響，水氣再增多，全台各地都有降雨的機會；其中基隆北海岸及大台北地區雨勢更為持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中部以北及東半部地區有短暫降雨，不過局部雨勢也較大。

周六鋒面通過及寒流南下，周日寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大；周六越晚越冷，預計周六晚、周日清晨為最冷的時候，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，南部及台東也只有11至13度，局部溫度再更低一些，到周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷，假日兩天請勿必做好保暖工作。

水氣方面，逐漸減少，不過在周六迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，而周日轉乾較明顯，迎風面轉為零星短暫雨，中南部山區仍有零星雨，而其他地區則為晴到多雲。

下周一寒流減弱，氣溫回升，不過各地仍偏涼；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

20日至22日北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。記者胡經周／攝影
今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。記者胡經周／攝影

降雪 寒流

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