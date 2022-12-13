死亡頭號殺手 台醫學團隊破解動脈硬化形成之謎

心血管疾病是國人及全球死亡的頭號殺手，動脈粥狀硬化則是誘發心血管疾病的重要危險因子，不過歷經數十年研究，科學家對動脈硬化症如何形成，仍所知甚少。台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白（vinculin），破解動脈硬化形成之謎。

臨床醫學證據顯示，動脈粥狀硬化好發於血管彎曲或分歧處附近，而此區域的血液流動特別複雜，其所產生的擾流（disturbed flow）與剪力（shear stress），被認為是參與調節血管壁發炎與動脈硬化形成的重要因子。

裘正健團隊與中研院、台大、三總、中國醫藥大學等團隊共同合作，結合實驗豬及轉殖基因鼠模型、體外流動室模型、大規模磷酸化蛋白質體學，以及冠狀動脈疾病患者的臨床標本，開發出紐蛋白（vinculin）。

研究成果今年11月榮登國際頂尖期刊《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal），受到國際高度矚目。國科會指出，這項創新的科研將有助於開發心血管疾病相關的創新診斷方法治療藥物。

裘正健表示，紐蛋白是一種細胞骨架蛋白兼粘著斑組成蛋白，它的絲氨酸（serine）721位置在動脈粥狀硬化易感區域的血管內皮中，會被紊亂的血液擾流及剪力高度磷酸化。這種擾流所引起的紐蛋白絲氨酸721磷酸化是由G蛋白偶聯受體激酶2（GRK2） 所介導，進而誘導紐蛋白使其成為具有閉合構象的無活性形式，造成血管內皮VE-鈣粘蛋白（VE-cadherin）連接的破壞，從而增加血管內皮通透性和病灶內巨噬細胞的浸潤，最後導致動脈粥狀硬化症的形成。

此外，在動脈粥狀硬化小鼠模型中產生血管內皮特異性過度表達非磷酸化紐蛋白突變體的新型轉殖基因鼠證實了紐蛋白絲氨酸721磷酸化在促進動脈粥狀硬化中的關鍵作用。

研究團隊更進一步針對冠狀動脈疾病患者的臨床標本進行分析，結果顯示血管內皮紐蛋白絲氨酸721磷酸化是動脈粥狀硬化進展的關鍵臨床病理生物標誌物，而血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平亦是診斷冠狀動脈疾病進程極有價值的生物標誌物。

另外，研究也發現血管內皮及血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平，是臨床評估及治療早期動脈硬化的極重要關鍵分子靶點，將有助於開發心血管疾病相關的創新診斷方法治療藥物。