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「身障者為主體」 團體學者與藍共推「個人協助」入法

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會。總召曾銘宗表示，應以身障者為主體修法，將會全力支持身障團體主張，爭取在「身權法」增訂個人協助服務及社區居住權等，並編列公務預算，國民黨也會將「身權法」修法，列為重要法案。圖／取自國民黨團直播
國民黨立法院黨團今舉行記者會。總召曾銘宗表示，應以身障者為主體修法，將會全力支持身障團體主張，爭取在「身權法」增訂個人協助服務及社區居住權等，並編列公務預算，國民黨也會將「身權法」修法，列為重要法案。圖／取自國民黨團直播

立法院近日將審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，台灣障礙者權益促進會理事長張宗傑及陽明交通大學社會福利所教授周月清都表示，這次行政院提出版本嚴重失衡，僅強調機構規範，對身障者在社區生活真正需要的「個人協助」服務的人力及預算都不重視。

國民黨立法院黨團今舉行記者會。總召曾銘宗表示，應以身障者為主體修法，將會全力支持身障團體主張，爭取在「身權法」增訂個人協助服務及社區居住權等，並編列公務預算，國民黨也會將「身權法」修法列為重要法案。

周月清表示，個人協助服務就是國家協助障礙者可以聘請個人助理，在瑞典等國家早有相關規範，但政府長期只重視機構服務，漠視大部分居住社區、沒去機構的障礙者。

而15年來都沒修的「身權法」，現在送立院審查的「身權法草案」中，增修條文約50%跟機構服務相關，個人協助不僅沒入母法，也僅編列約7千萬預算，和其他政策或「身權法」中投入的機構服務預算比，都嚴重失衡。

張宗傑指出，現行對個人協助的7千萬預算等，都只是行政命令，不僅錢少、也欠缺人力，有些重度障礙者需要個人照顧、翻身，但現行長照規範，只有白天給人，晚上就沒有。

勇者瑜伽協會蔡玉華也表示，個人助理是障礙者出門後也需要的服務，例如有些醫院禁止動力車進入區域，需要個人助理移動到，又或是公車司機常因高度看不到障礙者，需要助理幫忙招公車等。

周月清也提出研究表示，若以瑞典為例來估算台灣，個人協助國家一年約花費30到36億，若擴大估算全部社服移工（含看護工、家庭幫傭）均轉為個人協助，又國家必須全額負擔，則約80到86億，跟少子化或其他政策補貼等懂折百億、千億，國家並非沒財源，是資源分配問題。

國民黨立委徐志榮表示，個人助理用行政命令出預算七千多萬，相比少子化投入入百億預算，明年甚至上千億，但今年、明年恐怕都達不到14萬個新生兒，對比政府不願投入身障個人助理，不合比例，因此這次修法要促成專法專章，之後才可以匡列預算、多請人。

曾銘宗也強調，全國120萬名身障者及數百萬名家屬，身障公民沒得到應有照顧的權利，台灣以人權立國，不管是一年30億或入法，明年度總預算是兩兆七，國民黨團將努力爭取更多，也呼籲各方支持。

身障者 國民黨

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