陸出口28噸農產品農藥超標、食器半年內20批違規

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品名單，中國大陸出口的調味盒未通過溶出試驗，食藥署統計，該品項已是半年內累計第20批違規，同時，食品部分中國大陸出口的「白蘿蔔」、「茉莉花」皆因農藥殘留超標，全數退運、銷毀。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，中國出口的食器陸續都有不符合規定情事發生，因此早在4月18日就針對該稅則序號的產品，全數採取百分之百逐批查驗，本次由「長明青實業有限公司」進口的「馬卡龍分色調味盒（粉）（馬卡龍分色調味盒（粉））」溶出試驗結果，蒸發殘渣值33 ppm，超出合格標準的30 ppm，全數76公斤貨品皆全數退運、銷毀，中國該品項半年內已累計有20批違規。

由「合盛發貿易有限公司」進口的中國「茉莉花（已加工乾燥）（JASMINE）」檢出可尼丁0.34 ppm、祿芬隆0.48 ppm、賽速安2.89 ppm、因得克0.05 ppm、達特南0.1 ppm及因滅汀0.08 ppm等6項農藥殘留違規，其中達特南、因滅汀更為不得檢出的農藥。

陳慶裕表示，自中國進口的茉莉花以及進口商合盛發貿易有限公司皆為半年內首次發現違規，本批總重達520公斤，將全數退運、銷毀，同時針對該進口商的抽驗比率從2%至5%調高至20%至50%。

同樣自中國大陸出口的「白蘿蔔（加工用）（FRESH RADISH）」，為「程農農產有限公司」進口，檢出殘留農藥賽洛寧0.02 ppm超出定量極限的0.01 ppm，全數2萬7600公斤皆退運、銷毀。陳慶裕說，該進口商雖為初犯，但中國白蘿蔔已是半年內第四批，先前在8月8日時就已全面調升至20%至50%的抽驗比率，管制措施會持續進行。

本次邊境不合格食品清單中出現兩款泡麵，分別為越南出口「ACECOOK速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLE）」共1458公斤，以及日本出口「SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口（KARAI RAMEN）」共37.92公斤。陳慶裕表示，兩款泡麵皆在調味包中檢驗出環氧乙烷超標，越南的蝦味麵更是累計半年內的第三批，先前11月15日第二次違規時就已調高到百分百逐批查驗，並發函要求提交改善措施報告，昨日已收到業者回應，將視報告內容研議後續措施。

此外，「上佳水果有限公司」進口的日本「TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.鮮哈密瓜（FRESH MELON）」本周又驗出農藥超標，總重44公斤。陳慶裕指出，該進口商已是半年內第四次不合格，先前11月29日檢出不合格時，食藥署已要求30天內提交報告說明，並且採取百分之百抽驗措施，目前尚未收到回復，逐批查驗措施將持續。