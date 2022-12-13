為高齡犬貓挑飼料 掌握三重點

「家有一老如有一寶」套用在現在的社會，「一老」說不定是心愛的毛小孩，隨著完善的醫療、照護，家中犬貓的壽命延長，邁向高齡，但飲食照護如何準備？面對有慢性疾病的寵物又是一道難題。祐康獸醫院長蔡志鴻表示，選擇飼料上要依照犬貓身體狀況而定，建議從一、飼料的主成份，二、肉類來源，三、認證標章選起，而生病的犬貓則以處方飼料為主，最重要的是定期觀察牠們的體重，才能安穩養老。

蔡志鴻以人類的年齡對照犬貓，8個月以下的犬貓為發育期，到了2歲左右是成年期，換算成人類的年紀則是18到30歲之間。至於犬貓的高齡標準，根據2020年文獻建議為9歲，不過一般來說7到9歲就開始進入高齡，在這個階段主人能夠明顯發現，毛小孩的活動力不如從前、睡眠時間變長，毛色也會漸漸轉白、轉淡。

為此，飲食方面就需要依年齡更換。他說，犬貓的成長階段以高蛋白、礦物質、鈣質等飲食，才能應付生理所需，到了成年後變得容易發福，必須酌量攝取熱量、蛋白質，高齡則需要依照身體狀況、疾病來調整飲食，如果是健康老犬，能夠挑選富含不飽和脂肪酸或微量礦物質、營養素，以及照護關節的葡萄糖胺。

如果是患有慢性疾病的犬貓，就要視病症而定，通常獸醫師會開立處方飼料，以減少身體負擔，幫助修復組織。他建議，臨床上常見到患有心血管疾病的犬貓，要多攝取不飽和脂肪酸、維他命E或添加Omega3魚油；慢性腎臟病不能攝取過多蛋白，這時就要挑選優質蛋白，而糖尿病則是以低GI飲食，熱量攝取也要適中。

但面對琳瑯滿目的寵物飼料，飼主不妨多做功課了解飼料組成及來源。蔡志鴻說，貓咪是完全的肉食性動物，肉類來源格外重要，建議參考飼料袋上的主成分及配方作為挑選標準，最佳的級別為人類食用級的鮮肉，再來是以剩下的內臟製成絞肉的副產品，肉骨粉再次之。

他也說，現在寵物飼料把關相當嚴格，不過各國仍有差異，以美國為例，美國農業部對於飼料來源是天然、人工化合物等會有嚴謹區分及認證，同樣地，成立超過一百年的美國飼料管理協會也有一套嚴謹的認證標章系統，都是有足以信任的參考。

然而，幫毛小孩換了飼料，卻發現牠挑嘴不吃，蔡志鴻說，這時就要注意是不是主人本身的問題。他分享，曾有飼主剛替寵物換成心血管相關的處方飼料，邊緊盯著牠進食的狀況，這其實是錯誤的行為，因為在大自然中，在旁邊看的通常是小弟，只能挑選剩下的食物，所以不能讓毛小孩爬到主人頭上，飼主餵食應該不要太準時(預計時間的前後一小時即可)且不理會吃飯，牠們才會盡責地進食。

「每周量測體重，體態要有些豐腴。」他點出高齡犬貓的照護指標，最重要是觀察體態(Body Condition Score, BCS)的變化，若以一到九級分類，體型不能過瘦，要維持在有些豐腴又不到肥胖的六級左右，對於生病的寵物，更要藉由體型，觀察身體吸收營養狀況，是否能夠恢復到治療前的體重。

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