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立委李貴敏出書 活化案例讓讀者了解法律常識

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立委李貴敏（中）上午舉行新書「美魔女律師 教你生活不犯錯」發表會，出席來賓有YouTuber歷史哥李易修（左起）、台北市前副市長李永萍、資深媒體人朱凱翔、廣播主持人黃士修。記者曾原信／攝影
國民黨立委李貴敏（中）上午舉行新書「美魔女律師 教你生活不犯錯」發表會，出席來賓有YouTuber歷史哥李易修（左起）、台北市前副市長李永萍、資深媒體人朱凱翔、廣播主持人黃士修。記者曾原信／攝影

國民黨立委李貴敏上午舉行「美魔女律師 教你生活不犯錯」新書發表會，李貴敏表示，投身法律工作39年以來，看見許多不懂法律因而受害的朋友，因而有感而發寫了這本書。

李貴敏表示，為了讓讀者親近法律並且了解，書中以新聞時事、日常生活、網路案件為分析，由生活化案例讓讀者了解生活中的法律常識。

【中央社】

國民黨立委李貴敏今天舉辦新書發表會，表示出書起心動念，源於自己投身法律39年以來的感觸；希望透過比較白話的方式分享法律常識，對一般民眾有所幫助，「知法」的人才握有權利的寶劍。

李貴敏撰寫的「美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！」新書，從政策、新聞、網路、生活等事件切入，也有一些內容源自於一般民眾、專業團體或年輕世代的陳情，盼民眾學會善用法律為自己維權。

李貴敏說，還沒有從政之前，她處理的事情都是國際的像是國際訴訟或協商談判，包括為外國公司在全球維護智慧財產權；擔任立委之後，則一直想為民眾做些事情，特別是法律影響民眾權利和義務的事情，不要讓民眾生活有困擾和障礙。

身兼律師與立委的李貴敏表示，不知法律規範向來都不是個可被接受的理由，也不會因而免除應有的法律責任，必須知道善用法律保障自己的權益，法律不保障「權利休眠」的人，讀者朋友們不妨把這本書當成一部現代社會的自我保護指南。

包括前台北市副市長李永萍在內多位李貴敏的好友，今天也出席了這場新書發表會。李永萍擔任新書發表會主持人，她稱讚李貴敏不僅是專業律師，專長國際商務訴訟，擔任立委的表現也是非常接地氣，對於台灣社會變遷有所了解。

國民黨立委李貴敏上午舉行新書「美魔女律師 教你生活不犯錯」發表會。記者曾原信／攝影
國民黨立委李貴敏上午舉行新書「美魔女律師 教你生活不犯錯」發表會。記者曾原信／攝影

李貴敏 律師

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