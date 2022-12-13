家用壓力鍋標示4成不合規定 消保處籲使用注意4重點

家庭用壓力鍋為現代人常用的烹煮器具，因利用加壓原理烹煮食物，如發生減壓不當或洩壓氣孔堵塞情形，壓力失衡下有可能造成危險。

為確保市售家庭用壓力鍋品質安全與標示正確，行政院消保處與標準局在大台北地區實體店面及網路平台共計購樣10件市售「家庭用壓力鍋」進行檢測查核。發現「品質項目」全數符合規定；「標示項目」有6件不符合規定。消保處已請相關主管機關依法限期改善並均已改善完成。

消保處表示，標示項目有6件符合規定，4件不符合規定。主要缺失為未以中文標示原產地、未標示製造日期、製造商電話等，不符合規定部分均已限期改善完畢。

消保處提醒消費者，購買或使用壓力鍋應特別注意以下事項：

一、 消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「家庭用壓力鍋」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚、是否附有中文使用說明書並依說明書使用。

二、 壓力鍋的火源位置應儘量穩固，不同種類食物烹煮時應依說明書指示時間及方式為之，勿以不正常的方式增加壓力鍋的烹煮速度或壓力，並請勿將壓力鍋用於烹煮以外之用途。

三、 使用壓力鍋時，鍋蓋上切勿擺放物品而影響壓力排（洩）放功能，亦不可觸摸高溫的鍋面及排（洩）出的蒸汽，以免發生燙傷等意外。

四、 使用壓力鍋時應儘可能全程在場，避免讓未成年孩童、體能不足及缺乏使用知識經驗者靠近與使用。