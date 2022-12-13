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入冬第一波寒流要來了！周六氣溫陡降 最低溫將出現在這

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
周五鋒面過後，今年入冬的第一波寒流將在周六南下，屆時周六各地天氣都將明顯轉冷。本報資料照片
周五鋒面過後，今年入冬的第一波寒流將在周六南下，屆時周六各地天氣都將明顯轉冷。本報資料照片

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，本周有兩波冷空氣在影響台灣，第一波就是現在正在影響我們的東北季風，預估周四白天開始減弱，不過，周五鋒面過後，今年入冬的第一波寒流將在周六南下，屆時周六各地天氣都將明顯轉冷；至於降雨部分，今天到周五，甚至是周六上半天各地都維持濕冷，周六寒流南下，各地將會逐漸轉為乾冷。

伍婉華表示，今天桃園附近雲量很多，中南部都看得到陽光，不過基隆北海岸、宜蘭、大台北地區的下雨時間比較長，整天斷續降雨，其中基隆北海岸、大台北地區會出現局部大雨，北部其他地方、東半部、澎湖則會有短暫雨。

伍婉華表示，今明兩天受到東北季風影響，新竹以北不少地區都出現今天入冬以來的最低溫，其中最低溫出現在新北石門，僅13.5度。

伍婉華表示，今明兩天，北部東北部，溫度濕涼，僅15至17度，花東地區清晨18至20，溫度升幅不高，日夜溫差僅2、3度，中南部清晨低溫約15至17度，白天看得到陽光，日夜溫差大，約9至10度，金馬澎離島，日夜溫差則是2、3度。

伍婉華表示，周四隨著東北季風減弱，各地溫度回升，但很快鋒面又再度南下，今年入冬第一波寒流將在周五晚上開始影響台灣，周六各地溫度明顯下降、明顯轉冷，一路影響到下周一清晨 。

伍婉華表示，受到寒流影響，預估最低溫會出現馬祖，約僅7度，中部以北、東北部、金門則是8至9度，花蓮、南部11度，台東、澎湖12至13度，沿海空曠區、山區近平地，溫度可能會再冷2、3度。

伍婉華表示，周五、六前都是濕冷天氣，明天天氣型態和今天類似，除了南部地區平地下雨機率比較低以外，其他各地都有降雨機率，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北地區會出現局部大雨，周五鋒面影響，各地都有降雨機率，基隆北海岸、大台北地區會有大雨特報。

伍婉華表示，周末隨著寒流南下、乾冷空氣南下，雨勢趨緩，但周六那一天，中南部、澎湖、金門、馬祖雨停得比較早，北部、東半部依然會有降雨情形，要到周日才緩和。

至於降雪部分，伍婉華表示，今天到周五，溫度雖然沒有這麼冷，不過水氣足夠，北部3000公尺以上高山、中部3500公尺以上高山有降雪機會；周六隨著寒流南下，在水氣減少前，北台灣1500公尺以上高山、中部2公尺以上高山有降雪機率。

伍婉華也提醒，基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島仍有有長浪機率，桃園到雲林、綠島蘭嶼則容易出現9-10級強陣風。

周四隨著東北季風減弱，各地溫度回升，但很快鋒面又再度南下，今年入冬第一波寒流將在周五晚上開始影響台灣，周六各地溫度明顯下降、明顯轉冷，一路影響到下周一清晨。圖／氣象局提供
周四隨著東北季風減弱，各地溫度回升，但很快鋒面又再度南下，今年入冬第一波寒流將在周五晚上開始影響台灣，周六各地溫度明顯下降、明顯轉冷，一路影響到下周一清晨。圖／氣象局提供

今天到周五，甚至是周六上半天各地都維持濕冷，周六寒流南下，各地將會逐漸轉為乾冷。圖／氣象局提供
今天到周五，甚至是周六上半天各地都維持濕冷，周六寒流南下，各地將會逐漸轉為乾冷。圖／氣象局提供

寒流 基隆 馬祖

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