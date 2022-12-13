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開小三通現搶藥潮？薛瑞元：人沒來也可能遭搜刮

中央社／ 台北13日電
薛瑞元說，其實藥物方面不用等到小三通開通，才會增加藥物需求，現在可能已經有很多民眾開始代買或搜刮藥物到對岸，這部分衛福部會密切注意。聯合報記者沈能元／攝影
薛瑞元說，其實藥物方面不用等到小三通開通，才會增加藥物需求，現在可能已經有很多民眾開始代買或搜刮藥物到對岸，這部分衛福部會密切注意。聯合報記者沈能元／攝影

指揮中心指揮官王必勝今天在金門視察小三通復航整備狀況，但外界擔憂重啟後會出現中國人赴台灣搶藥潮，衛福部長薛瑞元表示，中國疫情嚴峻，即使人沒來，藥物也有可能被搜刮寄過去，正密切注意中。

行政院長蘇貞昌昨天表示，中國大陸疫情仍嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口，薛瑞元今天上午出席中央健康保險署舉行的虛擬健保卡應用展示分享會，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他說，相關主管單位都有密切注意當中。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，當地出現囤積藥物現象，薛瑞元說，不一定需要等到小三通重啟，中國人士、台商回來才會增加藥物的需求。即使人沒來，都有可能被搜刮藥物，寄過去中國。

至於現階段有沒有發現哪些藥物已經有增加需求量，薛瑞元僅回答，密切注意當中。現階段重啟小三通新進度，還處於洽談階段，開啟復航時程還是要雙方都談妥，王必勝今天已經到金門視察，現場勘查未來開通防疫規劃。

另外，預估16日晚間首波寒流南下，週末台北氣象站可能降溫至攝氏9度以下。薛瑞元提醒，通常氣溫降低，很多病毒會更活躍，提醒民眾注意2件事，首先是即使現在室外全程配戴口罩解封，人群較多場合還是建議戴好口罩、勤洗手，再者是應做好保暖，避免心血管疾病發生風險。

針對COVID-19從第5類法定傳染病改為第4類最新進度，薛瑞元說，這部分是在指揮中心討論，改成第4類還在研討階段，還沒有確認上路時程，未來有新規劃也將由指揮中心統一發布；面對屢次遭點名下台，薛瑞元依然僅表示，把握當下，好好做事。

薛瑞元 小三通 疫情

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