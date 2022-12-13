網購交換禮物小心踩雷 「糖果棒、一次性糖果」恐混電子煙

許多人喜愛辦耶誕交換禮物活動，並透過網路購買禮物，近期國民健康署接獲多件檢舉案，於網購平台上發現「糖果」類似字眼的產品，竟然混雜電子煙，甚至有青少年直接在IG上「直播使用電子煙」。國健署表示，若查獲電子煙內含有毒品，恐涉違反毒品危害防制條例，若內含尼古丁、或宣稱療效，則依藥事法辦理，以上兩者皆有刑責，提醒國人勿以身試法。

國健署菸害防制組科長廖素敏表示，電子煙商為了規避查緝，在網路平台販售時，習慣將產品圖片替換成不同口味的「糖果」、「點心」或「暗語」，藉以誘使青少年上網購買或當作交換禮物等，像是LANA糖果、迷霧一次性糖果、SP2糖果柑、殺小糖果等名稱，疑似參雜電子煙產品，令許多家長憂心，孩子被名稱誤導而掉入電子煙陷阱。

廖素敏表示，除了電子煙大量充斥於網路上，還包括電子煙油、煙彈、煙桿等零組件產品，常偽裝成其他樣貌出現在網購平台上，稍不留意就落入業者陷阱。且近9成電子煙油含有尼古丁，許多標榜未含尼古丁的煙油，也被檢測出含有尼古丁，都會使人成癮，提醒家長務必留意孩子自己購買或從同學、朋友交換回來的禮物。

廖素敏表示，若接獲民眾檢舉，國健署會請平台業者提供賣家資料，轉地方衛生局進一步查處，因電子煙在台灣屬於非法商品，呼籲業者們勿在網路或任何管道販售電子煙。若接獲青少年於公開平台使用電子煙等陳情，屬於可辨識行為人的事件，皆已轉知就讀學校，並加強輔導，如所在縣市已訂地方自治條例，則轉縣市裁處，呼籲國人勿在網路散播相關影片及圖片，以免觸法。

廖素敏指出，目前我國查獲電子煙若含毒品，涉違反「毒品危害防制條例」；若含尼古丁或宣稱療效則依「藥事法」辦理。若類似菸品形狀，依「菸害防制法」第14條規定，最高處5萬元罰鍰。各地方有設立新興菸品自治條例，「菸害防制法」修正草案目前已在立法院審查中，修法重點包括全面禁止電子煙在內的類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，並加重罰則。

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