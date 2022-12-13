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屏東半島歌謠祭展現軟實力 奪「 Taiwan Design Best 100」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供

恆春民謠季轉型的屏東半島歌謠祭，以傳統恆春民謠為基底再融入世界音樂、戲劇舞蹈的民謠音樂嘉年華，成為全新的音樂品牌，今年再與華裔服裝設計師Daniel Wong合作，打造時尚服裝秀，讓傳統民謠融合時尚呈現新面貌，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，今年奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。

連續5年在恆春鎮舉辦的半島歌謠祭，融合表演藝術、流行、爵士、交響樂等多元曲風的大型音樂慶典，傳統民謠和傳新演出外，今年10月再結合時裝秀，邀請到華裔設計師Daniel Wong為走秀模特兒設計服飾，除安排專業模特兒走秀，還招募在地民眾參與，讓素人模特兒也能展現自信，如同民謠傳唱各有不同的情緒展演，豐富多元慶典活動

縣府表示，「 Taiwan Design Best100 」今年邁入第 11 年，由關注設計、生活風格領域的《Shopping Design》雜誌，邀請委員選出當年度100件台灣精彩的設計人、事、物，於9日頒獎；「2022半島歌謠祭」獲獎獎項為「年度在地文化新演繹」。

縣府文化處長吳明榮說，今年半島歌謠祭以「我的半島生活PATTERN」為主題，關注土地與人、山海環境與音樂的關係，將傳統民謠融入當代音樂、與服裝設計師Daniel Wong合作古城時尚秀、以舞台劇形式詮釋的民謠詩劇場，皆以令人耳目一新的方式演繹傳統歌謠。

他說，恆春民謠是重要的文化資產，近幾年透過半島歌謠祭與國內外知名音樂創作者合作，為古老的恆春調唱出新風貌，獨特性與在地性兼具，足以代表台灣走上世界舞台半島；歌謠祭秉著「文化扎根」、「駐點創作」、「跨界創新」、「世界音樂」的基調，融合傳統與創新，讓悠遠的民謠月琴文化永續傳承，走向世界。

屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東半島歌謠祭今年與華裔服裝設計師合作打造時尚服裝秀，創新演繹呈現恆春悠久民謠文化，奪下「2022 Taiwan Design Best 100─年度在地文化新演繹」獎。圖／屏東縣政府提供

恆春 模特兒

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