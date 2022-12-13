菜賤傷農…高麗菜1個10元、3粒50元 網驚算術怪怪的：是話術？

先前因為高麗菜盛產，價格便宜，現東北季風來襲，氣溫驟降影響農作物，高麗菜價隨著天氣變冷，有漸漸上漲的趨勢。有一名網友表示，日前買了3粒高麗菜50元，網友紛紛表示「好便宜，可以包一堆餃子」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示，「拿了3粒給50，剛好夠吃一星期」，照片中可見一輛小發財車載著滿車的高麗菜，車上掛著「高麗菜1個10元」及「3粒50元」兩張牌子。網友不解反問「1個10元，3粒50元，這是話術嗎？」

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這算術怪怪的」、「真高招的行銷手法」、「賣東西的商人，都胡亂標價，小心一點，詐騙的多」、「又是一個『過產』的季節」、「真便宜，北部50都不一定買的到一顆」、「我買60元」、「奇怪，高山的一斤還在59元」。

有不少網友分析表示「自採1個10元，老闆採3個50元」、「一個平地、一個高山的」、「別以為我不懂，漂亮的3個50，醜的剝葉子的1個10元」、「品質不一樣，1個10元是車後白白的NG品」、「品質有區分，3粒100就覺得很便宜」、「當你靠近的時候，老闆會告訴你，一顆十元是右邊那一堆」、「上個月在菜市場有看到，賣小顆的5顆50元」。

也有網友KUSO搞笑地說，「其實老闆只是想一人買一顆就好，怕賣太快」、「買三粒送兩粒，難怪這麼貴（喂)」。

有位北部的網友生氣不解的說道「北部都買不到便宜的，南部菜農又說賣不出去，這農委會真的爛透」，有農友站出來解釋「不是賣不出去，是根本不划算，請一個阿婆拔一天的菜需1400元工錢，一次要找5-6個人來才行，然後拔完寄到北部菜市場拍賣，一公斤只有3元，裝箱的錢、拔菜的工錢、還有種植的成本，沒賺就算了，賣掉的錢還不夠給運費」，感嘆菜賤傷農，為何這樣的事情一再發生，農委會應多加宣導並協助農友們評估才是。