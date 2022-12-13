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不讓台灣變行人地獄 王國材：未禮讓行人罰鍰將提高

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導

立委邱臣遠今上午召開「CNN報導台灣交通如行人地獄 談道安總體檢」記者會，質疑今年1月至9月道路交通死亡人數已經高達2293人，創下同期十年新高，若依比例推估，全年死亡數恐怕會突破3000人，重回交通最黑暗期，質疑行政院與交通部對道路交通安全治理不當，經過美國CNN大幅報導，臉丟到國際，要求行政院及交通部長王國材盡速提出確實改善道安對策。

對此，王國材今上午受訪時表示，最近花了很多力氣針對道安做短期改善，中央、地方都是把道安當作一個最重要的工作項目，雖然不盡如人意，但我們會持續努力。

王國材表示，這次CNN報導，主要是在人行空間，這幾年內政部通過路線設計規範、市區道路設計標準，都已經在市區有行人需求的地方要求一定要設人行道，不過現在就是繼存道路的問題，包括人行道無法貫通、騎樓被占用、駕駛不尊重行人路權等，目前交通部道安會和縣市道安會報也是正在努力進行。

王國材也說，在車輛不禮讓行人的部分，交通部已提出道交條例第44條例的修法，將罰鍰從現行3600元，提高到6000元，預計下個月會在立院交委會進行討論，自己是希望罰鍰更高一點，如果三讀通過，將會盡速上路。

王國材說，整個道路的安全，或是人行空間的改善，都是必須努力的方向，過去都市計畫、市區道路設計都是以車為本，現在我們要把過去這些沒有做好的部分做改善，但確實還是不足，我們會持續努力。

王國材表示，最近也花很多力氣做了短期改善，包括死亡人數增加比較多的五個重點縣市，每周用數據和他們討論，也期待期待這幾個月持續努力。

王國材今上午出席「道路交通安全科技發展與政策願景」研討會，致詞時也表示，因為CNN的報導，最近這兩周大家都在關心交通安全，確實每年3千人死於車禍，這是一個很沉重的數字，交通問題不只是交通問題，也是社會問題，一個人的死亡牽涉到好幾個家庭的破碎，這是這輩子的痛。

王國材表示，目前酒駕人數已經降低很多，但機車族、高齡者仍是我們最頭痛的課題，道安會也針對機車族、高齡者有專案正在進行，中央地方攜手合作。

交通部長王國材說，整個道路的安全，或是人行空間的改善，都是必須努力的方向。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材說，整個道路的安全，或是人行空間的改善，都是必須努力的方向。記者邱瓊玉／攝影

王國材 人行道 交通部長

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