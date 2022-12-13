周末寒流來襲 氣象局：近10年來最早

周末寒流來襲，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，如果本周末氣溫下降至寒流等級，是近10年來最早到的寒流；為30年來第3早到的寒流，僅次於1996年的12月6日及2010年的12月9日。

這個周末可能受到今年的第一波寒流影響，民眾感覺今年冬天冷得特別早。氣象局說，如果周末寒流報到，確實是近10年來最早到的寒流。

不過，氣象局說，在上個世紀的50年代至80年代，台灣偶而在11月或甚至10月底就可能會受到寒流影響。但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚。遲至12月、甚至隔年1月，才有寒冬之意了。但是在1990年之前，這就只是氣候上的日常，並沒有什麼特別的地方。

通常是什麼時候開始受到寒流影響？氣象局說，統計1951年-2021年資料，第一道寒流到來的日期通常在12月4日至1月20日之間。最早的寒流是1968年的10月26日，最遲則是1990年的2月21日（1989-90年的冬天）。