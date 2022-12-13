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男子股骨頭壞死換人工關節 亞大醫新系統建功

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科醫師黃揆洲說，透過新引進的全髖植入物手術導引系統，術前可動態模擬最佳化植入角度，精準度媲美價格昂貴的機器人手術，費用則大幅降低。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科醫師黃揆洲說，透過新引進的全髖植入物手術導引系統，術前可動態模擬最佳化植入角度，精準度媲美價格昂貴的機器人手術，費用則大幅降低。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名56歲男性年輕時因業務需要，經常喝酒應酬，雖然平時也會登山養生，但近年來卻「越爬越痛」，甚至連走路都宛如螃蟹過街，就診發現他罹患「股骨頭缺血性壞死」，左側髖骨明顯塌陷，經以「全髖關節手術導引系統」置換人工關節，終於讓他重新能爬山。

亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科醫師黃揆洲說，民眾鼠膝部出現疼痛症狀或是髖關節轉動時劇烈疼痛，除了因外傷造成脫臼或骨折外，通常與髖關節病變高度相關，其中國人常因服用過量類固醇或長期酗酒，造成髖關節血液循環受到影響，進一步演變成「股骨頭缺血性壞死」為最大宗。

患者平時抽菸、喝酒樣樣不少，年輕時都沒有異狀，最近一年來症狀越來越嚴重，連爬樓梯都苦不堪言；門診檢查時，髖部僅稍稍內旋與外轉，就讓他痛到大叫，X光檢查後發現左側股骨頭有明顯塌陷，因而確診罹患「股骨頭缺血性壞死」。

醫療團隊建議需置換人工髖關節，但患者猶豫不決，擔心術後會造成「長短腳」，經詳細說明後同意接受手術，且術後3天即出院，一個月後就邀好友繼續爬山。

黃揆洲說，人工髖關節手術常見之併發症包括長短腳、髖關節偏移不正確造成術後疼痛，以及髖臼杯位置放置不佳，致手術後脫臼等狀況。透過新引進的全髖植入物手術導引系統，術前可動態模擬最佳化植入角度，精準度媲美價格昂貴的機器人手術，費用則大幅降低。

他說，該系統因操作簡單、成本低，不需使用導航或是機器人手術就可以達到接近之精準度，病人花費之費用也大幅度降低，本月初甫獲得「國家新創獎」肯定，未來可望朝AI智能自動化方向努力。

黃揆洲呼籲，民眾應遠離酗酒及長時間使用大量類固醇，避免股骨頭逐漸壞死，甚至需要洗腎，且一旦發現髖關節疼痛應盡快檢查，若骨頭結構塌陷範圍不大，可先採用助行器減少壓力，若骨頭結構塌陷太大，則可考慮減壓手術或髖關節置換手術，以維持較佳生活品質。

手術 患者 類固醇

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