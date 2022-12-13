盡享年味好時光 WOOHA！台WAY購物節2.0登場 三大名人助陣直播價格超優惠！

圖／GoStyle購世代 提供

農曆年節即將到來，繼去年「台WAY購物節·五購讚」創下銷售佳績後，今年購世代導購平台更是隆重推出「WOOHA！台WAY購物節2.0」，網羅全台灣北、中、南、東及離島地區在地獨特的年節伴手禮及年菜，協助在地小農推廣多樣化的商品，種類囊括食品及日常用品，推出多樣年節超值年菜、伴手禮。本次更邀請到三位名人進行直播帶貨，希望透過名人的超人氣，帶動商品的買氣。無論你是想年節送禮或是想買年菜，都能在購世代平台上輕鬆一次滿足。

本次開幕活動將於12/14(三)晚間17:45-18:15「GoStyle購世代」臉書進行線上直播，邀請民眾一同參與「台WAY估價王」遊戲，在限定時間內留言猜商品價格，就有機會將好禮帶回家！歡迎大家一起來，年節最澎派好康送給你！

緊接著將迎來第一場名人直播，於12/14(三)18:30-19:30由知名主持人、美女人妻—曾雅蘭為活動揭開序幕，上到長輩下到小孩都愛吃的年節必BUY年貨，全家一起攢便便，將帶來超優惠價格，只有直播中才能買到喔，趕快抓緊機會買起來！

【後續優惠直播場次】宛宛兒─送進心坎裡，長輩親友都超愛人氣伴手禮

直播時間：12/16(五) 18:30-19:30

阿芳老師─媽咪過年不煩惱，經典年菜這裡買直播時間：01/04(三) 18:30-19:30直播相關資訊請持續鎖定「GoStyle購世代」粉絲專頁(網址：https://www.facebook.com/Gostylelife)