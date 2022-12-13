快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

蛋蛋的哀傷…煮婦手滑摔裂剛搶到手的新鮮雞蛋 網友神解方：冰冷凍更香

聯合新聞網／ 綜合報導
網友剛從超市買了一盒雞蛋回家，結果不小心一時手滑，將整盒十顆雞蛋都給摔裂掉。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友剛從超市買了一盒雞蛋回家，結果不小心一時手滑，將整盒十顆雞蛋都給摔裂掉。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

國內蛋價至今依然居高不下，貴鬆鬆的雞蛋讓許多煮婦們苦不堪言。有一名網友表示，日前她到超市好不容易搶到一盒雞蛋，剛進家門就不小心手滑，把整盒蛋都給摔裂了，於是上網求救，網友們眾志成城幫她提解方。

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文「哭哭，去全聯，到家後一次打破10顆，求神料理救救」，原PO表示剛從超市買了一盒雞蛋回家，結果不小心一時手滑，將整盒十顆雞蛋都給摔裂掉，非常懊惱不知如何消化這些蛋，於是上網哭訴求神料理。

貼文一出網友們深表同情，紛紛留言「好慘」、「好悲情」、「蛋蛋的哀傷」、「哈，我上次也是這樣，但我選擇救手機，放棄救那盒蛋，結果2樣都沒有搶救成功，通通掉地上」、「一個悲傷的故事(誤)」、「瞬間得到安慰，我破8顆欸」。

貼文底下有很多熱心網友，提供了多種實用解方，「烤個蜂蜜蛋糕，一次解決」、「全部做玉子燒，當備菜，吃不完可以分裝冷凍」、「全蛋或蛋黃、白分離，做蛋液裝入保特瓶冷藏可放十來天，要用多少倒多少」、「炒九層塔或蔥蛋×3，蒸蛋×3，蛋花湯×4就解決了」、「炒飯10顆蛋的份量炒起來，之後分裝起來放冷凍庫，要吃的時候退冰再炒一下就好了」。

也有網友表示，可以將蛋白和黃分開後打散，各煎成蛋皮切絲，不想麻煩就混在一起打，切絲後冰起來，拌面或炒菜配色很好用。還有，最簡單又懶人的做法，就是把蛋打散加點搗碎的豆腐跟絞肉，再加點胡椒粉一起蒸，很嫩很下飯，大人小孩都可以吃。

有位網友則表示，大家都是快速用掉雞蛋法，「我的建議是『冰冷凍』，要用在拿出來直接煎，比新鮮的蛋煎出來的更香。」

雞蛋

延伸閱讀

綠巨人浩克用的？ 附洗耳朵功能 網友笑稱：會噴水的AirPods

金山鴨肉價目表「複習數學乘法」 網笑：老闆用心良苦

台灣最貴的「都市墓園要拆了」 瘋傳拍一波 網笑翻：差點獻花獻果

像哈利波特掃把！廢棄消防水帶製成聖誕樹 網讚：創意非凡該獎勵

相關新聞

不讓台灣變行人地獄 王國材：未禮讓行人罰鍰將提高

立委邱臣遠今上午召開「CNN報導台灣交通如行人地獄 談道安總體檢」記者會，質疑今年1月至9月道路交通死亡人數已經高達22...

周末寒流來襲 氣象局：近10年來最早

周末寒流來襲，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，如果本周末氣溫下降至寒流等級，是近10年來最早到的寒流；為30年來...

進入免疫負債陣痛期！久咳不癒的兒童患者增 醫籲注意這些徵兆

新冠疫情進入第3年，政府防疫措施逐漸放寬，光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副...

周末寒流壟罩全台 這時段最冷 氣象局示警：請做好禦寒準備

中央氣象局說，帕卡颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在琉球東南方850公里海面上，以每小時13公里速度，向...

蛋蛋的哀傷…煮婦手滑摔裂剛搶到手的新鮮雞蛋 網友神解方：冰冷凍更香

國內蛋價至今依然居高不下，貴鬆鬆的雞蛋讓許多煮婦們苦不堪言。有一名網友表示，日前她到超市好不容易搶到一盒雞蛋，剛進家門就不小心手滑，把整盒蛋都給摔裂了，於是上網求救，網友們眾志成城幫她提解方。

為何日劇《初戀》老套大家還是愛？他：老哏換新裝

宇多田光的名曲〈First Love〉從音樂走向螢幕，在今年冬天成為了野口也英與並木晴道的初戀，以及橫跨多年之後再次相逢的虐戀。當宇多田光的歌聲自螢幕的那頭再次響起，彷彿帶領了眾人回到了1990年代，走入了北海道的大雪之中，回到仍是高中生的兩人相擁那晚開始，只是經歷這段「以愛為名」，卻又包含了更多愛之外意涵的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。