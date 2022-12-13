周五全台有雨 周六寒流發威氣溫急墜 將出現6度極端低溫

今明兩天台灣持續受到東北季風影響，配合周圍環境水氣較多，各地的雲量偏多，大多為多雲到陰的天氣。天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，除了東北季風迎風面的北部、東半部地區有較明顯的雨勢及降雨的累積之外，西半部往南到雲林、嘉義也都有水氣通過造成短暫陣雨的機會。

他說，再更往南到台南就不太會下雨了，相對是比較穩定，多雲到多雲時晴的天氣。而明天冷空氣強度有再稍微增強的趨勢，因此各地的低溫有機會再低1度左右，北部、東北部14-15度，中南部、花東15-17度。

林琮訓說，周四隨著北方大陸高壓出海，東北季風的強度會有所減弱，冷空氣的影響暫緩，但是水氣仍然偏多，西半側的降雨會稍微減少，然而整體來說各地的天氣不會有很明顯的變化。

氣溫方面，各地氣溫會有所回升，以高溫回升的情況比較明顯，北部、東北部回升至20-22度，中南部、花東可以來到24-26度。

林琮訓說，周四晚間低壓鋒面逐漸在台灣附近發展，並且會伴隨較明顯的鋒面雲系移入，中北部、東半部會轉為陰陣雨的天氣，到了周五白天南部地區也會開始出現雨勢，在鋒面通過期間，各地會有較大雨勢出現的機會。

中南部的降雨會在很快地在周五晚間鋒面通過之後，就逐漸緩和下來，林琮訓說，北部、東北部則是要等到周六白天中層水氣通過以後，也會隨著寒流南下帶來乾冷空氣，天氣會逐步好轉。

氣溫方面，周六在寒流影響下，氣溫會迅速下滑，北部、東北部在白天高溫只有14-16度，夜間更只剩下8-10度，中南部、花東白天16-19度，晚上也會降到9-13度，空曠地區在雲量減少後，會有明顯的輻射冷卻影響，平地的極端低溫可能會只剩6-8度左右，務必要提前做好準備。

林琮訓說，尤其周日正好碰到台北馬拉松的活動，出門在外切記要做好防風、防寒的相關保暖工作，保護自己。