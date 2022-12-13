大陸禁午仔魚市場跌價 餐廳業：轉內銷不致重演班班吃石斑
大陸最近宣布暫停台灣午仔魚進口，午仔魚在台灣是常見的國民食用魚，嘉義縣市傳統市場立即反映產銷現況，價格下跌，幅度不大，魚販說，每尾平均降價20元；餐廳業者說，午仔魚是熱銷魚種，轉內銷影響不大。
嘉義縣政府農業處漁業科說，嘉義縣以養殖漁業為大宗，沒有魷魚、秋刀魚漁獲，午仔魚主要養殖在高屏9成6，嘉義縣產量僅極少數，占全國0.2%，全國1萬2330公噸、主要在屏東縣1萬804公噸、其次高雄市1萬24公噸，嘉義縣只有20公噸。
午仔魚雖不是嘉義主力魚種，並以內銷為主，但縣府仍有協助業者開發多元通路，如輔導業者自建品牌（如蝦愛鮮）及媒合拓展通路，包括國內市集、超市實體通路及電商平台銷售（好生凍、東森、台灣好農等），另也有跨境電商賣到新加坡香港，協助漁民拓展商機、分善風險及增加收益。
布袋黑皮海鮮餐廳業者游志豪說，上次大陸禁石斑魚進口，價格不降反升，這次增加午仔魚禁止進口，魚市價格每件11尾共2100元，一尾500公克約190元，價格不變。台灣十大好魚排行榜，午仔魚排行第一：「一午二紅沙，三鯧四馬鮫五鮸魚」，午仔魚是國人愛吃熱銷魚種，大陸暫停進口轉內銷，影響不大，不致重演學校「班班吃石斑」情形。
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