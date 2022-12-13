想拚龍子即早準備！婦產醫師見證4個龍年「這點差超多」

台灣在今年虎年生育數再創歷史新低，婦產科醫師表示，目前只能寄望後年的龍年，再來一波生育潮，但台灣人晚婚晚生，不孕的比率高，如果想拚一個龍子、龍女，千萬不能等後年再說，從現在起就要積極備孕、接受各項檢查，才有機會圓夢。

台南市大安婦幼醫院院長陳勝咸生肖也是屬龍，從畢業後經歷1988、2000及2012年3個龍年，即將迎來2024第4個龍年，身為婦產科醫師對台灣的少子化感受深刻，他表示，自己那一屆在唸台南一中時，一個年級的人數達到1200人，考大學聯考時有12萬多人，競爭激烈，但現在南一中一個年級只剩下600多人，掉了一半。

他表示，每年的生育人數至今仍受到生肖影響，虎年最少、龍年最多，擔任婦產科醫師經歷的3個龍年中，對於2000年千禧年的印象最為深刻，其實當時台灣的生育率已在走下坡，因為龍年硬是再拉起高峰，全年的生育數超過40萬，記得當時一個月至少接生100個嬰兒，「幾乎是以醫院為家，根本沒空回自己的家」，但到了2012年全年新生兒就降為30萬不到，而今年因為少子化又遇到虎年，到目前為止，全台新生兒數只有12萬4000人，到年底可能只有13萬人，再創歷史新低。

大安幼醫院試管嬰兒中心主任鍾明廷也是資深的婦產科醫師，他表示，印象深刻的是2001年台灣遭遇納莉颱風，各地重創，但不影響新生兒報到，他一個晚上被叫到急診接生3次，每出門一次就看到家門前的大樹倒掉幾棵，最後一次時，整排大樹倒光光，而當年這種半夜忙接生的情況，現在已經非常少了。

鍾明廷表示，要想拼龍年寶寶，要提前準備，門診中很多患者結婚時年紀就不小，婚後又想著等經濟、生活狀況穩定一些再生，等真正要生時，才發現根本就很難受孕，不得不求助生殖醫學，但即使醫學進步仍有極限，過了40歲女性體內仍保留的健康卵子非常稀少，想取卵做試管嬰兒都不一定能夠取得到。

他表示，根據統計，女性的生育率在31、32歲後就急速下降，過了40歲更是困難，100人中只有個位數有機會成功懷孕，而過去醫學上認定超過35歲的女性，如果有正常性生活，超過1年都未懷孕，就稱為不孕症，但現在隨著高齡產婦愈來愈多，早就修正，35到40歲，半年未懷孕就稱為不孕症，40歲以上更是超過3個月未懷孕就要馬上看醫師，「如果抱著再等等看會不會有、機會可能完全消失」。

而且根據國外統計，隨著不孕的時間愈長，能成功懷孕的機率也愈低，不孕1到2年，成功產子的機率約25.7%，但如果不孕4年以上再就醫尋求協助，成功產子的機率降到3.9%。