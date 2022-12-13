周五入夜強冷空氣南侵、中部以北恐跌破10度 周日最冷

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周五下半天冷空氣逐步接近，目前各種預測，中部以北都有機會跌到10度以下，感受上會相當顯著，各地都會顯著降溫，請大家做好各種準備。

彭啟明說，預期是偏乾冷，和這幾天北部濕冷不同，高山下雪有機會，但時間無法持續太久，要留意道路結冰等風險。這波和北極震盪有關係，簡單說就是高緯度環流守不住冷空氣，整個崩潰往北半球擴散，不是只有東亞冷，歐美等國都會迎來一波大降溫。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周六南下的這波冷空氣強度看來的確報得很強，500hpa高度場的5760等高線壓到台灣北部，地面氣壓場的分裂高壓中心來到長江中上游，中心氣壓可能有1040hpa左右，地面氣壓1030線來到台灣北部，850hpa（1500米）高度的負6度等溫線來到北台灣上空，溫度垂直剖面看起來冷空氣厚度頗為深厚，配合極強的北風到東北風，冷平流南下的幅度看來非常大。

吳聖宇說，預報模式直接看到的台北市地面溫度預報是周日清晨5度，氣象局對於台北市區也報到8度，郊區的地方溫度很可能會更低，可說是來勢洶洶的冷空氣南侵，後續預報的變化值得密切觀察，也請大家要提早做好禦寒的準備，如果成真，應該會是一次全台有感的強降溫事件。

吳聖宇表示，在強冷空氣南下前，南海經廣東、福建沿海到台灣北部一帶的水氣依然相當明顯，加上底層東北季風持續偏強，今天到周四北部、東北部、東部將維持陰雨天氣，局部單點日累積雨量可達大雨等級，中部、東南部地區雲量偏多，也會有些局部短暫陣雨機會，南部受影響最小，預估還是多雲或有陽光的天氣型態。

到了周五，強冷空氣南下前的冷鋒迅速掠過，吳聖宇說，配合台灣附近較多水氣，各地都有雨，北部、東北部、東部有局部大雨，中部、南部也會有一陣降雨較明顯的時間，等到周五晚間冷鋒通過後，中南部的降雨就會趨緩下來，北部、東半部還有中層水氣要通過，降雨仍將持續。

吳聖宇說，周六中層水氣仍在陸續通過中，白天期間北部、東半部仍持續陰雨，中南部多雲，周六晚間之後乾冷空氣南下，水氣會快速減少，周日天氣將轉趨乾冷，北部、東半部雲量仍多，不過降雨顯著減緩，只剩下局部的地形小雨或飄雨，中南部將放晴，下周一水氣可能更少，迎風面雖然還有雲量，但應該大部分地方都可以看到陽光，北部、東半部也終於可以結束這段長時間的持續陰雨天氣。

吳聖宇表示，今天、明天東北季風帶來的冷空氣較強，加上下雨的關係，今天北部、東北部白天高溫只有17-19度，明天高溫會再降到15-17度，夜晚清晨在空曠地區低溫可能只有13-15度，明顯會感受到偏冷，提醒北部、東北部的朋友特別注意。

他說，到了中部以及花東地區受影響就會比較小，白天高溫大概都還有21-24度間，夜晚清晨空曠地區的低溫會降到15-17度，日夜溫差變化較大。南部地區受影響會更小，白天高溫仍可到25-27度，夜晚清晨空曠地區低溫17-19度，日夜溫差變化也比較明顯。

吳聖宇表示，周四到周五東北季風帶來的冷空氣強度稍減弱，在冷鋒掠過之前，溫度有稍回升的趨勢，北部、東北部白天高溫將回升到19-21度，周四晚間到周五清晨的低溫也將回升到16-18度間，其實還是偏涼，但是會比明後天稍微好一點。中部、花東地區白天高溫回到23-26度，周四晚間到周五清晨的低溫是17-19度。南部地區白天高溫26-28度，低溫18-20度左右。

「周五晚間冷鋒大致已經掠過，隨後就是強冷空氣南侵」，吳聖宇表示，溫度將由北往南陸續下降，周六北部、東北部白天高溫就只剩下14-15度，中部地區高溫也會降到16-18度，花東地區高溫19-21度，南部地區高溫20-22度，各地應該都會感受到非常明顯的轉冷。

吳聖宇說，周六晚間到周日清晨寒流發威，中部、北部、東北部低溫將會降到7-9度間，空曠地區不排除會更低一點，寒意十足，南部及花東地區低溫也會降到10-13度間，同樣是非常有寒意，要提醒大家特別注意。

吳聖宇說，周日一整天冷空氣最強，雖然空氣轉乾，陽光逐漸露臉，但是冷平流很強，白天溫度上升明顯被壓制，預估北部、東北部白天高溫僅12-14度，中部及花東地區高溫15-17度，南部的高溫也會壓到18-20度，寒冷的感受應該會相當強，周日晚間到下周一清晨就要留意輻射冷卻作用發威的可能性，中部、北部、東北部低溫仍然有機會下探7-9度，部分地區會更低一些，南部及花東地區的低溫也還是在10-13度間。

他說，下周一白天冷平流會逐漸開始減弱，加上各地陽光露臉，白天溫度回升就會比較明顯，北部、東北部高溫會回到18-20度，中部及花東地區高溫20-22度，南部高溫將回升到23-25度。

吳聖宇說，照預報來看，中北部高山地區最有可能降雪的時間，今天、明天其實就有可能，但應該是在比較高且深的部分山頭才有機會，再來就是周五晚到周六白天，降雪的條件會更好，範圍也會更大，高度更低，周六晚間就開始逐漸轉乾，周日雖然冷空氣最強，但是水氣也越來越少，基本上就沒什麼降雪的機會了。