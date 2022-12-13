首波寒流周末報到！低溫下探6度 高山有望降雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄最新表示，根據歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周末強冷空氣的強度，與原模擬類似，台北測站將降至9度以下，為入冬首波「寒流」；本島平地最低氣溫將降至6度以下。也將結束長達半個月，「北濕涼令人不適，中南部晝暖夜涼」的天氣型態。

吳德榮表示，根據今晨截至5時03分，本島平地最低氣溫依序為新北(石門區)13.5度，基隆(七堵區)13.6度，桃園(楊梅區)13.7度，台北(南港區)14.1度。迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，桃園、花蓮以北及中部山區有局部短暫降雨，大台北、宜蘭較明顯，北海岸雨最多。第25號颱風「帕卡」今晨已減弱消散、結束短暫生命。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」影響， 北台灣有局部雨，花東及中部山區偶有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴；北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

氣溫部分，各地區平地氣溫，北部14至19度，中部14至26度，南部15至28度，東部15至25度。明(14)日天氣型態持續，冷空氣略增強，氣溫再降1度左右，要注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四(15日)冷空氣減弱，氣溫回升，北、東有局部雨。周五(16日)鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；晚上起首波「寒流」南下，氣溫驟降。周六(17日)由濕漸轉乾，北、東仍有局部短暫雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。

吳德榮說，下周日(18)至周一(19)日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，要特別注意保暖。下周一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。

吳德榮也提到，高山降雪，周五晚至周六有機率，但因模擬之降雪條件(氣溫、水氣的時空分布)，模式仍在微調，應持續觀察，不宜操之過急、言之過早。