窮人只能買有錢人諮商筆記？比理科太太爭議更大的問題

理科太太近期預售的線上課程「理科太太的諮商筆記」大賣，短時間就有2700多人報名，進帳近500萬。因理科太太不具專業資格者，卻以將個人經驗包裝成「課程」形式進行販售，課程文案及大綱與心理師工作內容有雷同之處，引起專業人士批評。但也有人認為，這項商品熱賣反映出民眾「又窮又苦」，心理需求高卻負擔不起諮商療程，才會寧願花錢購買有錢人的諮商經驗談。

對此，衛福部心理健康司司長諶立中表示，就算是高稅收國家，政府也供應不起長期大量的心理諮商服務，台灣目前也只能透過地方衛生單位建置免費駐點心理諮商、持續佈建社區心理衛生中心，來提供比較基本的服務。不過，馬偕紀念醫院協談中心諮商心理師羅惠群認為，政府投入於心理健康的資源長期過低，不但經濟弱勢難以取得服務，專業人員也被迫自我剝削，導致「弱弱相殘」局面。

諶立中表示，以前國內環境家庭成員多、人際關係緊密，有心事可以找家人朋友聊聊、尋求信仰寄託，不見得會直接尋求專業協助，以前也沒有那麼多心理師。現在家庭生得少、人與人間比較疏離，如果有錢可以直接去找心理諮商，這就像是人肚子餓了，選擇上也有「吃飽」和「吃很好」的分別；如果嚴重不舒服，像是出現憂鬱、焦慮不安等症狀，就建議就醫，醫院可提供心理治療。

衛福部心理健康司司長諶立中表示，就算是高稅收國家，政府也供應不起長期大量的心理諮商服務，台灣目前也只能透過地方衛生單位建置免費駐點心理諮商、持續佈建社區心理衛生中心，來提供比較基本的服務。情境示意圖。圖／Ingimage

諶立中說，隨時代進步、觀念轉變，許多專業服務提供出來，政府也在逐步建置心理諮商資源。現在全國已經有380個免費的駐點心理諮商，鼓勵需要的民眾詢問衛生所會衛生局，早年乏人問津，現在都要排隊了。還有根據社安網第二期計畫的預算，2025年要完成佈建71個心理衛生中心，每個中心都有2個臨床心理師、2個諮商心理師、多名社工，都是常設人力，現在已經完成了25個。

不過，諶立中強調，就算是高稅收的北歐國家，都供應不起長期心理諮商，以台灣的富裕程度，政府也做不到提供大量服務，只能給最基本的，如果有長期需求，民眾還是得自行負擔費用。

羅惠群表示，預防勝於治療的概念，也適用於心理健康，照理說國家也應特別編列預算去回應弱勢族群的心理健康需求。可惜的是，但國家相關預算編列長年嚴重偏低而且不穩定，錢花完服務就砍掉了，政策無法延續，前端預防做得不夠，結果後端需求量就更多、問題更嚴重，經濟弱勢受到衝擊更大。

諮商心理師公會全國聯合會常務理事、曾任高中專輔教師8年的諮商心理師林上能表示，衛福部所說的心理衛生中心，其實受限於經費，服務對象以「精神疾病、藥酒癮、家暴性侵、自殺」等四大族群為優先，預算不夠、人力也不夠，服務量能很難顧及一般人的心理健康需求，想要諮商也很難排得上。至於大學校園裡的心理衛生中心，平均1200個學生才配一個心理師，國立大學都沒有那麼多錢聘人了，私立大學比例更低。

至於醫療院所，林上能指出，長期以來，心理諮商與治療的健保點值過低，導致醫療院所服務量有限，且多以給付相對較高的心理衡鑑為主，醫院沒有誘因去開立治療。此外，雖然心理師法明定諮商心理師可做心理諮商和治療，但健保卻不給付諮商心理師做諮商和治療，結果，諮商心理師雖然人數眾多，卻無法進入醫院服務民眾。

曾任高中專輔教師8年的諮商心理師林上能表示，長期以來，心理諮商與治療的健保點值過低，導致醫療院所服務量有限，且多以給付相對較高的心理衡鑑為主，醫院沒有誘因去開立治療。情境示意圖。圖／Ingimage

林上能表示，自費諮商成本高，是因為心裡師一定要取得碩士學位才能考照，養成訓練歷程成本極高，執業後仍持續接受教育訓練，根據全聯會去年調查，自行執業的心理師，收入有一半都用於專業進修、接受資深督導指導，都是為了提供當事人更好的服務。

如果想要接觸諮商但經濟能力受限，建議可以嘗試自費諮商之外的其他管道。林上能表示，在符合某些經濟弱勢或社會風險條件下，社政體系和醫療體系的社工人員可以協助媒合某些方案的諮商資源，雖然都有限制次數，但總是聊勝於無；也可以在就醫時主動向詢問，符合給付條件者，可安排健保給付的服務。

此外，蠻多縣市政府衛生局都有免費諮詢駐點，可主動詢問、多加利用。林上能說，以台北市為例，市府一樓聯合服務處每周有兩次心理諮詢可預約，諮詢是類似於「初評」，雖然服務時數有限，但確實能協助民眾自我照顧、釐清尋求協助的方向。

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