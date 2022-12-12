低溫來襲小心流感升溫 專家：口罩能戴就戴

有醫師指出低溫來襲，三周後可能導致流感升溫。指揮中心指揮官王必勝表示，通常氣溫下降隔一周流感有增多可能，但還需持續觀察。不過中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，有呼吸道感冒症狀的人雖然漸漸增多，但流感增加的人很有限，主要是儘管室外已不用戴口罩，民眾仍繼續戴；因此只要繼續維持個人防護，不用過於擔心。

台大感染科權威黃立民表示，不論新冠或流感等呼吸道相關病毒，通常在低溫時較容易存活，因此秋冬在環境中也比較容易找到下一個人繼續傳播，導致R0值（基本傳染數）也比較高。

不過目前觀察流感疫情還在低檔徘徊，沒有明顯往上飆的樣子；至於新冠肺炎疫情，現在很多人都不通報，但確診數仍在往上，就表示疫情又在升溫，只是速度較慢。不過根據往年流行趨勢，預估十二月底到一月底，這兩者都會快速升溫，因此民眾應盡快接種疫苗，且「口罩能戴就戴」。

林應然則表示，冬天天氣冷除了病毒容易存活、傳播外，民眾大多在室內活動，人群聚集、病毒濃度自然就比較高。

他表示，由於流感和新冠的症狀類似，臨床上看到有呼吸道等感冒症狀的人確實多了起來，通常會先請民眾先篩檢新冠，再篩流感。可以看到新冠正在降溫，流感增加也很有限。

林應然說，流感不像過去那樣大流行，主要和民眾仍戴口罩有關。戴口罩是很簡單的防疫，既不會花費太多錢，也不會妨礙生活自由，盼民眾能繼續保持這樣的防疫習慣。

他也提醒，由於過去兩年幾乎沒有流感流行，果民眾沒有自然感染，又不打疫苗，就會欠下「免疫債」；而「免疫債」的概念，若一直不感染，累積一段時間就會大流行。因此建議民眾盡快接種疫苗為宜。