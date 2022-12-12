雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜用手機記錄銀白世界

根據氣象預報，周末將迎來入冬最強冷空氣南下，在寒流來臨前夕，今天凌晨有山友攀登雪山時，赫見已經開始下雪，路上出現4到5公分的積雪，開心地以手機記錄這一刻雪景。不過，根據雪霸管理處紀錄，去年在11月10日下了初雪，今年則是遲至12月12日，晚了1個月。

布農卡里布灣登山社的山友，今天早上6點半從雪山西稜線經過雪山主峰時，恰巧遇到今年入冬初雪，地上出現4到5公分積雪，感覺從深夜就開始下雪，趕緊用手機錄下全程。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說明，根據該影片的拍攝時間，研判應從今天凌晨起就開始下雪，不過也要呼籲民眾進行雪地攀登前，應審慎評估天氣狀況，做好充分準備，出發前務必仔細確認登山裝備，不要貿然攀登。