雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜用手機記錄銀白世界
根據氣象預報，周末將迎來入冬最強冷空氣南下，在寒流來臨前夕，今天凌晨有山友攀登雪山時，赫見已經開始下雪，路上出現4到5公分的積雪，開心地以手機記錄這一刻雪景。不過，根據雪霸管理處紀錄，去年在11月10日下了初雪，今年則是遲至12月12日，晚了1個月。
布農卡里布灣登山社的山友，今天早上6點半從雪山西稜線經過雪山主峰時，恰巧遇到今年入冬初雪，地上出現4到5公分積雪，感覺從深夜就開始下雪，趕緊用手機錄下全程。
雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說明，根據該影片的拍攝時間，研判應從今天凌晨起就開始下雪，不過也要呼籲民眾進行雪地攀登前，應審慎評估天氣狀況，做好充分準備，出發前務必仔細確認登山裝備，不要貿然攀登。
雪霸國家公園管理處建議應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練陪同前往，若是經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。
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