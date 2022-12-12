用學姐立場開課...理科太太把100多小時諮商經驗當課程賣 衛福部說話了

理科太太近期預售線上課程「理科太太的諮商筆記」，短時間內2700多人報名，進帳近500萬。文案提到「結合經驗、案例、理論、工具」，提供「實作練習、選書、專屬社團」，課程大綱與心理師在社區或醫院帶領的工作坊高度雷同，由於理科太太不具心理師資格，引起諮商心理師、臨床心理師、精神科醫師等跨專業人士反彈，質疑她的資格和課程內容。

理科太太後來強調「內容絕不觸及諮商、不為任何人諮商、不可能取代諮商」，是以「學姊」立場分享超過一百小時諮商經驗談，昨在粉專怒嗆「酸民惦惦」，今再發文指出是課程名稱取得不好，用了「諮商」二字，才會招來「有心人士」的斷章取義。

問題只是名稱取不好、被有心人士武斷攻擊嗎？衛福部心理健康司和諮商心理師全國聯合會都認為，理科太太不具專業資格者，卻以將個人經驗包裝成「課程」形式進行販售，加上網紅名人效應影響力大於專業團體，雖然內容尚未釋出、難以判定是否違法，但確實有專業倫理的疑慮，也有遊走在法律灰色地帶之虞。

衛福部心理健康司和諮商心理師全國聯合會都認為，理科太太不具專業資格者，卻以將個人經驗包裝成「課程」形式進行販售。圖／翻攝自理科太太粉專

心健司司長諶立中表示，他個人對理科太太沒有什麼了解或既定印象，或許有些民眾購買只是好奇名人經歷，並非因自己有心理健康需求，如果理科太太只是分享自身經歷、沒有從事醫療行為，還看不到課程內容，也很難說有無不合理或違法。

法規上沒有不可以，並不代表恰當。諶立中說，如果是有心理健康需求的民眾購買，他建議應注意三件事，首先是「用個人經驗很難用在每個人身上」，再者是「個人資歷背景是否可完全信任」，最後是「認為自己有諮商需求，還是要找專業人員討論。」

「一般人常誤以為諮商心理師只是跟你『聊聊』，這與事實有很大落差。」諮商心理師公會全國全聯會理事長羅惠群表示，根據心理師法第14條，諮商心理師有六項法定業務，包括不同族群的心理衡鑑、心理諮商、心理治療，要有碩士學位、通過實習和專技高考、每6年取得120個再教育學分，才能合法執業，如果沒有經過這樣的認證，就不能自稱是諮商心理師，也不能執行相關業務。

羅惠群表示，諮商經驗非常個人化，每個人都有自己的啟發和想法。相較於一般自助類型書籍側重讀者反思的特性，這次販售的課程強調是個人主觀經驗分享，標榜很強的互動性、導入自評系統，令人擔心有可能傷害到個案的潛在風險，也會擔心這將導致社會大眾對於諮商有不正確的認知。基於以上，已經有些律師和專家認為這套商品有規避法律界限、遊走灰色模糊地帶之虞。

羅惠群說，課程內容公佈後，才能由主管機關判定是否違法。如果有個住在台北市的人買了這套課程，對於內容有疑慮，認為有與心理師法定業務雷同、有違法之虞，個人可向地方衛生局申訴檢舉，衛生局會進行約談並做事實認定。

諮商心理師公會全國全聯會理事長羅惠群說，課程內容公佈後，才能由主管機關判定是否違法。圖／翻攝自理科太太粉專

諮商心理師公會全國聯合會常務理事、曾任高中專輔教師8年的諮商心理師林上能表示，理科太太所列的課程大綱雖然沒有直接指稱在做心理諮商與治療，但專業人員一看就知道，這個大綱與中小學輔導老師在校帶領的活動課程、大學學生輔導中心心理師帶領的自我探索工作坊或情緒成長團體，還有心理師在醫院、社區帶領自我探索與覺察團體的諮商內容，有著高度的重疊性。

林上能說，如果只是經驗分享，理科太太以KOL身份拍影片就有很好的效果，但推出這樣類似於商品化諮商療程的課程，反而是將高度個人化的心理諮商歷程「化約」成一套模式，可能導致社會大眾誤以為「原來心理諮商就是這樣」。

林上能提醒，教人尋求自我療癒的過程中，很可能引發每個人不同程度的反應，例如勾起創傷和情緒，心理師的陪伴能及時協助和平復。當此單向教學課程將個案帶出這類反應時，要怎麼給予這麼多人個人化的適切引導呢？會擔心這套課程反而導致個案錯過了接受諮商和治療的黃金期。

「因為民眾不了解心理諮商、專業推廣還有很長的路要走，政府對於推動心理健康做得不夠，才會引起這番軒然大波。」羅惠群說，心理師的專業倫理守則，最基本的就是「不傷害」，以個案福祉為核心考量，因此要呼籲對此課程有興趣的民眾，更客觀去看待這個課程、檢視課程內容，不要受名人效應影響而忽略了自身的心理健康需求，或延誤了自己的治療。