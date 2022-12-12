周末迎入冬首波寒流！全台凍成冰蕃薯 這地區氣溫恐下探6度

本周末將迎來入冬首波寒流，氣象局預估，中部以北溫度將降至10度，台北低溫下探8度，沿海空曠地區體感溫度更低，中部以北高山在周五晚間至周六清晨，有望降下初雪。不過明天天氣與今天類似，北部、東北部偏涼，雲量多容易出現短暫雨；中部零星雨，南部則多雲到晴，氣溫有望達27度。但周末強冷空氣逐漸南下，部分地區不排除出現極端低溫，北台灣局部地區低溫可能下探6度。

氣象局預報員黃恩鴻說，今天天氣與昨日類似，東北季風影響，北部、東北部偏涼，雲量多容易出現短暫雨，降雨熱區以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主；中部零星雨，南部則多雲到晴。北台灣整天溫度15到18度，南部16到27度。周四下午將逐步回暖，北部有望達20度，但水氣增多將轉為有雨天氣。

黃恩鴻說，周五晚上將有強烈冷空氣南下，並達寒流程度，周六晚至周日白天最冷，台北低溫將下探八度，中南部也將跌至十度上下，局部地區低溫更可能降至6度到7度；周五水氣最多，中部高山周五深夜至周六白天有望降初雪，北部山區周六至周日清晨也有機會見雪。

根據氣象局提供資料，周六晚間至清晨，北台灣、東部低溫下探8度，中部僅9度到10度，南部則為11度到13度，中央氣象局提供的溫度分布圖也可見台灣一片藍，就像一顆冰蕃薯。

天氣風險公司氣象主播林琮訓也說，「終於要很有冬天的感覺」，周末迎來首波寒流南下。明天持續受東北季風影響，迎風面地區持續陰雨溼冷，背風側則為多雲天氣，但中部偶有零星陣雨。至於帕卡颱風昨天生成，但因離台灣遠、且往東北方遠離，對台天氣沒有影響。

有關未來一周天氣，天氣風險公司說，周二至周三受東北季風影響，環境水氣偏多。北部、東北部天氣陰有雨，全日氣溫涼冷，周三比周二冷一點，低溫下探14度；中部、花東天氣多雲，有零星短暫陣雨機會；南部相對穩定多雲時晴，但早晚仍較偏涼，請適時添加衣物。

​周四至周五因東北季風稍減弱，轉偏東風環境，整體水氣仍多，各地仍維持相似的天氣型態。北部、東半部回升2到4度，白天高溫19到20度，感受仍較濕涼，其餘地區則沒有明顯變化。但從周四深夜開始，低壓鋒面逐漸在台灣附近發展，並在周五逐漸通過台灣附近，除了北部、東半部維持陰雨天氣之外，中南部地區也會有一波明顯的雨勢，不過時間不會太長，晚間就會趨緩。

​本周末鋒面通過後強冷空氣逐漸南下，天氣風險公司指出，北部、東半部在週六上午仍有局部短暫雨，但到了下午大氣逐漸轉乾，天氣上也會回復穩定，中南部則是多雲到晴。照目前預報資料來看，各地從周六白天開始就會明顯降溫，最低溫時間點會落在當天晚間到周日清晨，空曠地區要留意雲量偏少下，會有輻射冷卻的加成效應，不排除出現極端低溫。預估北部、宜蘭8到10度，空曠地區7到8度；中南部、花東9到11度，空曠地區7到9度。