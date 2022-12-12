受全球政經情勢影響 台灣赴美置產移民再掀熱潮

2022 年下半年受政府打炒房、股市表現、大陸20大政治情勢浮動等影響，美國置產及移民又成熱門話題。去年在台成立的德載國際不動產（FUNWOO）觀察發現，台灣不少頂流人士紛處分手中房產改赴美國置產，以他們公司為例，近期美國成交的房產標的約占8成，顯見不少人因應局勢變動，均著手盤整，分散風險。

科技房產新創公司FUNWOO成軍後，打造「一站瀏覽，全球皆可購」的國際房產平台，在西雅圖、舊金山和洛杉磯等地都設不動產經紀人團隊，運用數據、AI 及機器學習技術協助台灣買家尋找海外投資標的，並提供購屋、驗屋到出租管理及資產配置等一條龍服務。目前總部設於台北市信義區南山大樓，明年2月將設台中辦公室，明年底在高雄設立第3個據點。

FUNWOO今午在高雄洲際酒店舉辦一場溫哥華建案分享會，執行長曾意婷會前受訪表示，台灣房市今年下半年起因股市表現及對岸20大之後台灣地緣政治問題產生微妙變化，赴美置產及移民現象升溫，尤其中部不少企業主均委任FUNWOO處分台灣房產，轉赴美國或加拿大置產，交易熱絡。

「海外置產，數據始終是重要參考依據」，曾意婷觀察近20年全球經濟走勢，發現美國幾個科技大城除在2008年金融風暴下房市短暫下修，之後即反轉攀升。而由於美國匯率相對穩定，至今房市未受經濟波動而有太大影響。並提醒投資人在海外置產要關注匯率、供需及房市資訊是否夠透明3大指標。