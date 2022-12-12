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肝也會結石？ 南投七旬翁腹痛就醫查出「肝結石」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院外科醫師彭正明、黃信傑醫師進行3D腹腔鏡肝及膽囊切除手術照。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院外科醫師彭正明、黃信傑醫師進行3D腹腔鏡肝及膽囊切除手術照。圖／南投醫院提供

南投一名劉姓男子因上腹疼痛，且痛感延伸到背部，就醫後發現並非單純肚子痛，而是「肝結石」，後續透過內視鏡膽管攝影取出結石，並放置支架，接著由外科醫師採取3D腹腔鏡肝及膽囊切除手術，術後恢復良好，不到一周就順利出院。

衛福部南投醫院指出，民眾經常聽到腎結石、膽結石，但鮮少聽到肝也會結石，該名劉姓患者近七旬因肚子痛急診就醫，醫師察覺其黃疸、尿液顏色變深，發現不太對勁，進一步安排相關檢查，查出其肝內膽管結石合併總膽管及膽囊結石。

肝膽腸胃科醫師黃耀光說，「肝內膽管結石」即「肝結石」，就是肝臟內的膽管有結石產生，結石恐導致膽管系統內的膽汁流速減緩或阻塞，手術前，先施行內視鏡膽管攝影（ERCP）取出膽管結石，並放置支架撐開膽管，以利膽汁暢通。

而在清除結石後，由外科醫師彭正明、黃信傑接手進行3D腹腔鏡肝或膽囊切除手術時，因先前已透過ERCP取出結石，手術時就無須劃開膽管，裝置引流管，彭、黃便使用3D立體腹腔鏡為病患切除左側肝臟占全部肝臟的35%及切除膽囊。

彭正明說，相較傳統腹腔鏡手術，3D立體腹腔鏡能提供手術醫師更清楚的影像視野，手術處理精準度高，增加手術安全性，傷口也比傳統開腹手術小，僅需在腹部開三到四個小傷口，降低術後疼痛，患者恢復速度也更快。

南投醫院則提醒，肝結石的成因較複雜，當膽管狹窄、腫瘤、感染或與個人體質及飲食習慣等皆可能導致結石，症狀則有發燒、上腹痛、噁心、嘔吐、黃疸等，沒即時處理恐引發膽道癌，若有類似症狀，應盡速就醫，避免小病拖成大病。

醫師 南投

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