入冬最強冷氣團週六來襲 為減少災損農漁準備好了沒？

入冬以來最強冷氣團周末報到，中央氣象局推估，中部以北溫度會降到10度左右，沿海空曠地區體感溫度會更低，氣象局不排除周五晚間到周六清晨，中部以北的高山會下初雪；氣象局從上周就開始不斷示警，養殖漁民、農作物應提前整備、嚴防寒害。

猶記得2016年1月的「霸王級寒流」，當初北台灣平地都降雪，包括新店、北投、陽明山、貓空等地，北部都市平均5度，全台農漁損失超過35億元；這次入冬以來最強的寒流襲台，中部以北不排除有7度低溫，農林漁牧不可掉以輕心。

根據農委會漁業署的寒害潛勢分析顯示，越冬養殖的漁民在魚塭北側搭蓋防風棚，且棚蓋與水面角度應小於30度，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；放養數量因環境、條件、種類而異，越冬溝內密度以虱目魚在每立方公尺1.3公斤以下為宜；寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如：投餌、換水及無謂地開關水車，避免因擾動水體，致水溫下降；水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，俾減輕死亡。

海鱺、石斑魚等海洋箱網養殖，海水溫度在18℃以下就易造成寒害，易發生寒害區域為澎湖縣；寒害徵狀為魚群食欲及活動力降低、沈於底部失去平衡，陸續死亡；受寒害會使生魚體長停滯及死亡、殘存魚體發生疾病，並易使水質汙染，終致造成經濟損失。

而陸上魚塭養殖寒害潛勢，包括虱目魚、吳郭魚、鱸魚、石斑魚及白蝦等不耐寒魚類；氣溫10℃以下連續3天即容易造成寒害；警戒區域包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣、宜蘭縣，建議在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，另養殖池水在60公分以內的文蛤養殖池混養虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

在農作物方面，根據農糧署的指引，蔬菜及花卉可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害；已屆採收期蔬菜應及早採收；果樹部分，迎風面可設置防風設施，並酌量增施鉀肥，及加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度；受害的花、果應即行疏除及修剪受害枝條與葉片；已達採收期的果園可提早採收，尤其高接梨穗、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘、蜜棗。