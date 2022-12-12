悲劇了！洗衣泡泡釀成災！ 網友秒揪出問題點：選對洗衣精很重要！

有網友分享，使用滾筒洗衣機卻造成大量泡沫溢出，焦急的上網詢問眾人意見。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說，網友授權分享

「我的洗衣機它口吐白沫了，尋求好市多適合滾筒的洗衣精…」有網友在論壇求助，在家用滾筒洗衣機洗衣服卻差點變成災難片現場，大量泡沫從排水孔溢出花兩小時清理陽台不說，衣服更只能丟回去洗衣機裡面再多用清水洗3次，洗完還是有悶臭感、泡泡也殘留在機器裡真的很悲摧。

貼文一出，不少網友心有戚戚焉，更勾起大批苦主上網抱怨「真的！每次洗完都殘留很多泡泡不知道怎麼辦？」「到底是洗衣機的問題，還是洗衣精的問題？」滾筒洗衣機泡沫溢出的困擾，成為眾多洗衣族的痛。

網友推薦滾筒洗衣機最佳神助攻

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滾筒洗衣機優點多，相對用水量較少、較省水、省洗衣精，但為什麼會造成泡沫溢出、有異味的困擾呢？

原來，正因為滾筒洗衣機用水量較少，常常碰到洗衣精起泡量過多溢出機台，導致常須耗費大量心力清洗，如果泡沫溢出長期未能解決，更甚者會造成機台損耗！

此外，也因為水量較低，滾筒洗衣機用戶常反映衣服有異味，及污漬未能完整被洗淨。「如何泡泡不殘留、污漬徹底洗淨、去除異味」成為滾筒洗衣機用戶最想解決的問題。

網友表示橘子工坊洗淨病毒酵素洗衣精，為HE低泡沫高效能洗衣精，是滾筒用戶的最佳選擇。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

滾筒洗衣機泡沫溢出困擾，網友提供好解方

到底要怎麼解決泡沫溢出的問題呢？針對滾筒洗衣機用戶的痛，不少網友熱心提供解方。

「買橘子工坊洗衣精倒下去，洗衣效率又快又乾淨！」有網友推薦，橘子工坊是HE高效能低泡沫洗衣精，只需要用一般單雙槽洗衣機的一半用量，因為洗衣精含食品級橘油及三種酵素，提升潔淨力，洗淨後無界面活性劑殘留，泡沫不會溢出，可有效解決滾筒洗衣機用戶的困擾。

除了解決泡沫溢出問題，其他網友也熱烈分享橘子工坊洗衣精使用心得，推崇橘子工坊洗衣精的高洗淨力、抗菌和除臭味效果。

「會喜歡用橘子，是因為沒有添加香精和螢光劑，而且超好洗，食物、汗漬什麼的都洗得掉！」有愛用者分享，橘子工坊洗衣精添加3種酵素，不管是流汗後衣服臭味、衣物髒汙、食物油漬都可以很深層清潔，更通過美國PCR低敏驗證能降低皮膚敏感風險，相當適合清洗細緻、小寶寶衣物。

「現在進入秋冬又是流感好發季節，家裡固定都會買橘子工坊的洗衣精備著！」網友紛紛表示，橘子工坊洗衣精可以洗淨Ａ/B型流感病毒，和常見6大致病菌，使用起來更心安。

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