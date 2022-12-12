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周末將迎入冬首波寒流！冷空氣最強時間點曝光

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
未來一周台灣受東北季風影響，天氣愈來愈冷，北部及東北部也容易下雨。記者林伯東／攝影
未來一周台灣受東北季風影響，天氣愈來愈冷，北部及東北部也容易下雨。記者林伯東／攝影

今天清晨明顯能感受涼意，中央氣象局預估，周末將迎來入冬後首波寒流。天氣風險公司分析師林琮訓表示，周五起將有低壓鋒面在台灣附近發展，環境不穩定，預估全台都會轉為陰雨的天氣，西半部地區將有局部較大雨勢，下半天開始強冷空氣南下，迎風面降雨將逐漸趨緩，預估這波冷空氣最強時間點會落在周六下半天至周日。北部低溫有機會降至8至10度，可能會迎來入冬的第一波寒流。

天氣風險公司分析師林琮訓今天表示，台灣附近的東北季風環境已經持續了好一陣子，天氣型態也都相似，北部、東北部已經有滿長一段時間沒有明顯的陽光露臉，都是雲量偏多，陰沉且容易下雨的天氣，雨勢雖然不是很大，但降雨的時間比較長，尤其是北海岸到東北角、大台北山區、及宜蘭沿海，長時間累積下來的雨量也相當可觀，連日的降雨整體環境非常潮濕。

林琮訓也表示，昨天開始有比較明顯的冷空氣南下，導致整體氣溫再下滑，新竹以北到宜蘭地區全日氣溫都在20度以下，低溫在市區降到16度上下，平地最低溫則是下探至14至15度，中南部地區受到的影響就不是很明顯，白天高溫舒適暖和，夜間的低溫因為雲量偏少，有明顯的輻射冷卻降溫，高低溫差距超過10度，日夜溫差相當明顯。

林琮訓說，這樣相似的天氣型態會繼續維持到周三，提醒北部、東北部地區天氣持續陰雨，全天基本上都只有15至18度，而由於水氣偏多，中南部地區這幾天雲量可能會稍微增多；中部地區有局部降雨的機會；南部地區天氣則影響不大，早晚仍要留意氣溫偏涼，也是可以降到17至18度，要記得適時添加衣物，以免感冒著涼。

林琮訓指出，周四白天開始隨著北方大陸高壓出海，台灣附近轉為偏東風環境，冷空氣的影響暫時告一段落，北部、東北部氣溫回升，高溫19至20度，感受仍然濕涼，但是天氣上並不會有明顯好轉，中部以北至東半部仍然有局部短暫陣雨。

林琮訓也提到，周五有低壓鋒面在台灣附近發展，環境不穩定，預估全台都會轉為陰雨的天氣，西半部地區有局部較大雨勢發生的機會，下半天開始強冷空氣南下，周六中南部天氣率先轉穩，北部、東部仍有短暫雨，但隨著乾冷空氣南下，迎風面的降雨也會逐漸趨緩，預估這波冷空氣最強時間點會落在周六下半天至周日，北部低溫有機會降為8至10度，也就是可能會迎來入冬的第一波寒流。

林琮訓表示，但目前時間未到，冷空氣強度仍然有變化空間，建議民眾可以先將較厚實的防寒衣物、圍巾、手套等等準備好，並持續關注最新的天氣資訊。

低溫 寒流 氣象局 東北季風

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