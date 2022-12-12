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無人機飛山越嶺檢測橋梁、物流應用 今嘉縣亞創中心秀成果
為鼓勵無人機導入及應用在各領域，交通部今天率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺-交通部無人機推動」成果發表會。
交通部次長祁文中指出，民國108年成立無人機科技產業小組至今，強化政府與產學研及業界的連結，盼帶動國內無人機應用需求與提升廠商技術能力，強化國際合作與國內產業發展。
泰世科技、樂飛創新及經緯航太今年參賽「無人機整合示範計畫（IPP）」，獲團隊優勝前3名，都是已進駐嘉縣亞創中心的無人機國家隊成員。
縣長翁章梁表示，政府制定無人機3年發展計畫中，重要的兩項工作就是物流應用和橋梁檢測，尤其世界各國都朝向阻斷紅色供應鏈方向努力，無人載具產業在全球有很大的拓展空間。
台灣山區偏遠地帶易受天然災害影響，導致土石流及大規模崩塌，造成聯外道路中斷形成孤島。因此交通部廣發英雄帖，召集具備無人機相關技術的企業、法人及學術單位，執行橋梁巡檢及物流運送任務，透過定期巡視及時找出橋梁缺失並修復，預防事故發生。
運輸研究所近2年推動成立台灣無人機大聯盟，辦理無人機在交通領域之創意應用競賽(II)，吸引國內無人機產官學研超過80組團隊參加，經評選出29隊優勝隊伍，以及辦理無人機整合示範計畫(II)物流運送之深化應用，日前在桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，共有21家廠商參與，最後4家完成驗證。
運輸研究所長林繼國表示，交通部推動無人機整合示範計畫有關物流運送的深化運用，透過與民航局和中華郵政緊密合作，選定桃園復興郵局為驗證場域，驗證道路橋梁中斷以無人機維持郵務的正常運送，明年將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證。
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