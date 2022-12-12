誰說貓「薄情」？科學家證實，貓比狗更能療癒人類

最新科學研究發現，貓與主人有著超乎預期的深厚連結，甚至可以協助高敏感的族群穩定情緒、降低焦慮。在人類認知中，相較於貓，狗才是人類最忠實的朋友，但這樣的認知，隨著養貓的人愈來愈多，各種關於貓咪的科學研究，也正逐漸顛覆傳統對貓「薄情」的看法。

多數貓奴都曾有過，呼喚自己親愛的寵物卻被冷漠忽視的經驗。不過，貓奴們也不需灰心，因為科學家找到可以跟貓咪好好溝通的語言了。

刊登在《動物認知（Animal Cognition）》期刊上的一項研究指出，相較於人與人平時互動的音高，若使用類似逗弄嬰孩的高音頻說話方式，你的愛貓會有更多反應。不過貓咪的傲嬌也是眾所周知，所以這些反應多數皆十分細微，包括轉動耳朵、僵住原本在進行的動作，或少數大剌剌的給予飼主回饋。

有趣的是，研究團隊還發現，這種嬰孩對話方式只限於貓咪認定的飼主，才有奇效。「貓咪們正密切關注他們的照顧者，不僅注意他們說什麼，而且還注意他們怎麼說」，統一學院（Unity College）動物健康和行為學助理教授維塔里（Kristyn Vitale）分析。

不過，貓咪聽是會聽，有沒有要理會又是另一回事了。

人類是新媽？貓對照護者有超乎想像的依戀

有關「寶寶語」的研究，正好提供了維塔里更多動物行為實例，他也提出了驚人的發現，貓與人類照顧者的互動，即是小貓與母貓連結的複製，「原本與母親互動的依戀行為，現在可能被修正為與新的看護者，人類的互動。」

更感人的是，維塔里認為在選擇獎賞時，比起食物與玩具，「貓其實跟傾向與人類互動，」這點恰巧與狗大為不同。由此可見，過去常被誤會「薄情」的貓，其實對於認定的照顧者有著超乎想像的依戀感情。

串流平台Netflix一部紀錄片《喵星人的奇思妙想》，整理了近年科學家對於貓的研究，其中，研究者發現貓的「呼嚕聲」頻率，近似人類嬰兒哭聲，能夠快速吸引人類注意，激起人類天生的保護慾。

據《BBC》報導，這些呼嚕聲其實藏著大學問，貓發出呼嚕聲的原因不僅是因為開心、滿足，也具有溝通性質，過往母貓可透過呼嚕聲定位幼貓，幼貓則可以藉此提醒母貓餵食時間。

目前研究發現貓有兩種呼嚕聲，一種低頻、單一，另一種則同時混雜著低頻與高頻且類似嬰兒哭聲的聲音，這種呼嚕聲多會在貓感到「飢餓」時使用，用以呼喚貓奴們伺候餵食，如此行為也反應了飼主與母貓角色的重疊性。

貓的肢體語言及觸感，更能有效舒緩高敏感族的壓力

隨著人們對貓的喜愛程度提高，與貓相關的研究增加，過往由犬隻雄據一方的動物舒壓療法，可能也將逐漸被貓取代。

《今日醫學新聞》（Medical News Today）報導，一項有關情感支持動物（Emotional Support Animals）的研究指出，狗與貓都能夠協助參與者大幅降低焦慮，不過，與狗相比，與貓相處的參與者的紓壓程度更高。

華盛頓州立大學的一項研究分析，高敏感族群對於動作、情緒的接收與反應幅度，都遠超其他人，也因此對於貓的細微行動，都能夠更容易的覺察，進而獲得陪伴感，並改善心情、釋放壓力。

「對於情緒化程度高、高敏感的族群來說，這種支持可能特別有影響。貓咪身體的溫暖、呼嚕聲的振動、貓毛的質地，都是一種感官輸入，」可以撫慰受陪伴者。托雷多大學（The University of Toledo）社會正義學院、長期研究情感支持動物的格拉赫（Janet Hoy-Gerlach）博士解釋。

療癒抒壓好友，人貓關係比你想得更深厚

過往受限於貓容易對實驗環境感到不安，對於貓的研究可說是少之又少。不過隨著全球愛貓人士逐年增加，相關研究也相應而生，也似乎終於可以一窺喵星人眼中的神秘世界。

如此看來，貓可以不只是會後空翻的外星生物，或是可以塞進任何容器的液體，也可以是人類的療癒舒壓好友。對全天下飼主來說，儘管貓咪的行動仍然充滿著未知，但至少可以確定，人貓關係比你我所想像的更加深厚，而貓奴仍會死心塌地愛著他們的呼嚕毛孩。

（本文出自2022.12.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）