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暖冬雲林文蛤死亡堆如山 縣府籲啟動天然災損救助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西沿海養殖文蛤紛傳大量暴斃，不少魚塭死亡量達7成，有的甚至全軍覆沒，業者叫苦連天。縣長張麗善今天會同水產試驗所會勘，初估受損面積應已達天然災害救助標準，疑因暖冬造成水質惡化所致，籲請中央盡速啟動救助。

縣府同時也將對養殖區排供水系統通盤檢討以改善水質，水試所也呼籲暫時減少投料並加強換水，以降低死亡量。

台西新興養殖區最近文蛤暴斃情況越來越嚴重，估計受損面積逾400公頃，雲林縣長張麗善、議員吳蕙蘭、新科議員蔡永富、新科鄉長李文來等人，今天會同農業處長魏勝德、水產試驗所副研究員周昱翰等人會勘。

「今年所養的文蛤攏去了了，無一粒存活。」林姓業者指著剛採收堆積如山的死蛤，欲哭無淚說，今年入冬氣候異常，上月底竟還吹起南風，接連多天起霧即傳出文蛤大量死亡，其次是養殖區的排供水未分流，像一池死水大家輪著用，才造成文蛤暴斃。

林姓業者今天雇工採收，多部採蛤機一船船運上岸，全都只剩蛤殼，沒有一粒存活。他說，4.5公頃上百公噸的文蛤全死光，損失少說也有8、9百萬元，養了數十年文蛤，從沒遇過12月採收季還像夏天一樣出大太陽。

水試所周昱翰說，今年氣候異常入冬持續高溫，到11月底仍出攝氏31度的高溫，採收前投料量會增加，很容易造成池中有機物過多底土惡化，才導致文蛤缺氧暴斃，呼籲這段期間減少投料並加強換水，以免蛤死持續增加。

張麗善說，雲林養殖面積約3千公頃，台西就占約一半，極端氣候造成蛤死，初估已達5%的天然災害救助標準，受損業者可先向鄉公所通報，待計實際受損面積後，希望農委會盡速啟動救助，縣府並就養殖區的排供水將通盤檢討，期能提供新鮮海水，改善養殖用水。

台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者採收起來的文蛤，全都只剩蛤殼，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者採收起來的文蛤，全都只剩蛤殼，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者採收起來的文蛤，全都只剩蛤殼，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者採收起來的文蛤，全都只剩蛤殼，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影
台西養殖區紛傳文蛤大量死亡，業者面對堆積如山的死蛤欲哭無淚，雲林縣長張麗善今天會勘，籲請中央盡速啟動天然災害救助。記者蔡維斌／攝影

雲林 極端氣候 暖冬

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