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電動機車今年補助不截止 王美花：12月10日後仍可收件

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。報系資料照／記者季相儒 攝影
經濟部長王美花。報系資料照／記者季相儒 攝影

電動機車新購補助今年度原訂於12月10日截止申請，經濟部長王美花表示，除了行政院已經拍板下一期新購補助共四年之外，過往每年補助收件日僅到12月10日，今年則在地方政府配合下，目前仍持續收件。

立法院經濟、財政委員會今（12）日聯席審查「產業創新條例」第10條之2及第72條條文修正草案，王美花出席並備詢。

王美花會前受訪時表示，現在正在盤點明年相關的淨零碳排各項措施，電動車部分有二，第一個是過往每年補助到12月10日經濟部就會截止收件，但今年過了12月10日還是會繼續收件，可以和地方政府配合；第二是明年度的補助部分，行政院也已經同意續辦，各地方政府也有搭配補助方案，經濟部儘早公布、地方政府也可以提早準備，讓民眾購買電動車意願比較高。

經濟部日前宣布，行政院已拍板核定新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」，從2023年至2026年共四年，總共補助三大項目，包括電動機車新購補助、傳統機車行轉型，以及充換電設施設置補助，共將投入58.85億元。

其中，民眾購買電動機車維持重型及輕型等級每輛補助7000元，小型輕型等級每輛補助5100元，另外，採用國產電池芯則加碼補助3000元。

電動機車 行政院

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