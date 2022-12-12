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負北極震盪冷空氣襲台 鄭明典曝：可能持續至明年一月

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
氣象局長鄭明典日前表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，他今天進一步指出，這次的負北極振盪影響時間可能比較久，預期影響可能持續到明年1月，但暫時不會發展成霸王級寒流。圖／取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典日前表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，他今天進一步指出，這次的負北極振盪影響時間可能比較久，預期影響可能持續到明年1月，但暫時不會發展成霸王級寒流。圖／取自鄭明典臉書

本周末將迎來首波寒流，氣溫將跳水式下滑，多名氣象專家將原因歸於負北極振盪發威。氣象局長鄭明典日前表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，他今天進一步指出，這次的負北極振盪影響時間可能比較久，預期影響可能持續到明年1月，但暫時不會發展成霸王級寒流。

鄭明典日前在臉書上表示，根據美國氣候預測中心公布北極振盪指數，觀測值達到-4.0，屬於很顯著的「負北極振盪」，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度來了。但統計上，台灣只位於冷空氣路徑的「邊緣」，通常表示台灣不會持續受到冷空氣影響，但是被「掃到邊」的機率還是不低。

他今天再次表示，這次的負北極振盪影響時間可能比較久。他說，11月中旬以前指標偏正值，正值的最高值有兩波在1以上。指標轉負值之後持續往下，具有很明顯的長周期變化成分，預期影響很可能持續到年後。

鄭明典受訪時說，負北極振盪影響一般約2周到2個月，但目前數值在最大負值，再更強的機率不是很大，預測會持續維持到明年1月。這次要也僅是提醒，有比較強的冷空氣朝東北亞過來，但不至於發生霸王極寒流，因為主要影響畢竟是在中緯度地區，台灣位處熱帶，僅靠近邊緣。

北極 寒流 鄭明典

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