快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

環保署將預告「循環採購指南」以租代買公務機關先行

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署推動以租代買，比如會議、活動飲料，可租用循環杯，減少一次性杯子使用，未來推動公務機關、學校先行。記者彭宣雅／攝影
環保署推動以租代買，比如會議、活動飲料，可租用循環杯，減少一次性杯子使用，未來推動公務機關、學校先行。記者彭宣雅／攝影

環保署推動以租代買、循環消費政策，將預告「循環採購指南」，從公務機關開始做起，從循環杯、餐具、大到家電、電器，希望由政府機關帶頭，形成新的商業模式。

環保署今天舉行「循環採購以租代買 永續消費新時代」記者會，現場也有10家業者進行展示，比如循環杯、家具等。

廢管處長賴瑩瑩表示，未來會先從政府機關學校優先推動以租代買，依循預算執行要點、採購法等相關規定辦理採購，並要求供應商需具維修能力。

她表示，優先擇定優先推動品項，比如筆電、平板、飲水機等辦公用品優先，與台銀合作納入共同供應契約，供機關學校使用訂定公部門循環採購指南，輔導公部門辦理循環採購；再逐步建構租賃循環商業模式及規模，進而表揚循環採購績優機關，並納入績效考核指標，輔導、考核及獎勵擴大推動成效。

賴瑩瑩表示，推動消費者以循環使用代替購買，業者可以推出永續使用方式，因此會考慮可以維修、耐用、模組化，讓資源循環可以有效結合，比如記者會現場邀請的10家廠商為例，家居生活循環、以租代買；以前是要買斷方式，這幾年從循環杯、餐具，到現在包括雨傘、家具，電器都可以展開循環模式，要讓經濟規模形成，再讓政府機關推動，形成商業模式。

以循環杯為例，環保署規定，明年元旦起800家(5%)連鎖超商及速食店，提供消費者循環杯借用服務，消費者免費支付，需支付少許押金，但需要3天返還，也可甲租乙還；但消費者對循環杯仍有清潔疑慮。

循環杯租賃業者林琬兒表示，活動完畢當天就回收，送到清洗場清洗，清洗場會有試劑檢驗是不是還有脂肪澱粉殘留物，也會定期檢驗認證，洗完送回來已經完全烘乾，業者租賃也會取得乾淨、乾的器皿；疫情前需求比較受到影響，疫情後，約有百場活動開始用這樣租賃方式進行。

代買 環保署 疫情

延伸閱讀

環保署邀請吳鳳共同推廣循環採購以租代買

蔣萬安小內閣 環保吳盛忠、交通謝銘鴻兩人有共通點

原本準備赴美看孫子 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

畜牧業非法設排放管線被逮 催生彰化福興2.5億牛糞尿處理場

相關新聞

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜用手機記錄銀白世界

根據氣象預報，周末將迎來入冬最強冷空氣南下，在寒流來臨前夕，今天凌晨有山友攀登雪山時，赫見已經開始下雪，路上出現4到5公...

用學姐立場開課...理科太太把100多小時諮商經驗當課程賣 衛福部說話了

理科太太近期預售線上課程「理科太太的諮商筆記」，短時間內2700多人報名，進帳近500萬。文案提到「結合經驗、案例、理論...

周末迎入冬首波寒流！全台凍成冰蕃薯 這地區氣溫恐下探6度

本周末將迎來入冬首波寒流，氣象局預估，中部以北溫度將降至10度，台北低溫下探8度，沿海空曠地區體感溫度更低，中部以北高山...

入冬最強冷氣團週六來襲 為減少災損農漁準備好了沒？

入冬以來最強冷氣團周末報到，中央氣象局推估，中部以北溫度會降到10度左右，沿海空曠地區體感溫度會更低，氣象局不排除周五晚...

新莊牙醫診所「拔一顆牙收8.6萬元」 遭開罰5萬要求退款

新北市新莊區一間牙醫診所遭民眾投訴拔一顆牙收費8萬6千元，讓賴姓婦人質疑診所超收。新北市衛生局指出，該診所涉及超額收費，...

受全球政經情勢影響 台灣赴美置產移民再掀熱潮

2022 年下半年受政府打炒房、股市表現、大陸20大政治情勢浮動等影響，美國置產及移民又成熱門話題。去年在台成立的德載國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。