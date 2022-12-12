環保署將預告「循環採購指南」以租代買公務機關先行

環保署推動以租代買、循環消費政策，將預告「循環採購指南」，從公務機關開始做起，從循環杯、餐具、大到家電、電器，希望由政府機關帶頭，形成新的商業模式。

環保署今天舉行「循環採購以租代買 永續消費新時代」記者會，現場也有10家業者進行展示，比如循環杯、家具等。

廢管處長賴瑩瑩表示，未來會先從政府機關學校優先推動以租代買，依循預算執行要點、採購法等相關規定辦理採購，並要求供應商需具維修能力。

她表示，優先擇定優先推動品項，比如筆電、平板、飲水機等辦公用品優先，與台銀合作納入共同供應契約，供機關學校使用訂定公部門循環採購指南，輔導公部門辦理循環採購；再逐步建構租賃循環商業模式及規模，進而表揚循環採購績優機關，並納入績效考核指標，輔導、考核及獎勵擴大推動成效。

賴瑩瑩表示，推動消費者以循環使用代替購買，業者可以推出永續使用方式，因此會考慮可以維修、耐用、模組化，讓資源循環可以有效結合，比如記者會現場邀請的10家廠商為例，家居生活循環、以租代買；以前是要買斷方式，這幾年從循環杯、餐具，到現在包括雨傘、家具，電器都可以展開循環模式，要讓經濟規模形成，再讓政府機關推動，形成商業模式。

以循環杯為例，環保署規定，明年元旦起800家(5%)連鎖超商及速食店，提供消費者循環杯借用服務，消費者免費支付，需支付少許押金，但需要3天返還，也可甲租乙還；但消費者對循環杯仍有清潔疑慮。

循環杯租賃業者林琬兒表示，活動完畢當天就回收，送到清洗場清洗，清洗場會有試劑檢驗是不是還有脂肪澱粉殘留物，也會定期檢驗認證，洗完送回來已經完全烘乾，業者租賃也會取得乾淨、乾的器皿；疫情前需求比較受到影響，疫情後，約有百場活動開始用這樣租賃方式進行。