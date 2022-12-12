合歡山月底啟動雪季管制 山友須簽登山切結書

中央氣象局預報周末入冬以來最強冷氣團來襲，山上可能陸續降雪，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山地區雪季期間12月31日至明年2月28日，警方將管制交通，山友入園須簽署「雪季登山安全切結書」，若雪況嚴峻，不排除取消入園資格，以確保民眾生命安全。

合歡山自月底展開為期約2個月雪季，太管處針對登山安全提出相關規定，山友除須依規定申請入園，另須附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

太管處及保七總隊第九大隊將派員在各登山口處抽檢，查看登山客是否依規定攜帶入山入園資料，及攀登雪地使用的冰爪、冰斧與岩盔等裝備，若遇雪況不佳，不排除取消山友入園資格。

在交通管制部分，包括台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心等路段，若交通擁擠，或鳶峰、武嶺、昆陽、小風口等停車空間不足時，警方將視狀況交管。

太管處公告，雪季期間，如遇下（積）雪或路面結冰時，除公務車及剷雪車，各類車輛禁止通行，下午5時至翌日7時，則視情況預警性封閉管制路段；緊急剷雪期間，路段全封閉，待剷雪完成後，視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行，不過各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。