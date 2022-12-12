周末氣溫大跳水！ 彭啟明：不排除聖誕節前後再冷一波

本周末將迎來入冬首波寒流，天氣風險公司總經理彭啟明今天表示，台灣天氣這兩天受東北風天氣影響，水氣變多，容易有持續陣雨。未來溫度變化，「今年沒有冷氣團，而是直接送大家一波寒流，相當罕見」，周末溫度將直接跳水，北部周末溫度約8至15度，中部溫度10至17度，南部也將冷得很有感，周末溫度約13至20度。不排除聖誕節後再有一波冷空氣侵台。

彭啟明表示，目前冷空氣還沒到，周三將有一些降溫，但台灣在冷空氣邊緣，不過周四、五將短暫回暖，周五下半天起冷空氣開始往南侵，北部就8至10度，東亞全部大降溫，連中國南方廣東也可能接近零度。

彭啟明也說，聖誕節前後也有一波很冷的空氣下來，但還有待觀察。他強調，這個周末將是第一波降溫，後面還可能再一波，這波一定要有所準備。尤其今年沒有強烈冷氣團，直接跳水式降溫，對於民眾健康是一個很大的壓力。另外，冷空氣旺盛，強冷空氣會下來偏乾，可能會帶來境外汙染物，請民眾提高警覺。

至於未來溫度變化，彭啟明以台北市為例，大台北地區部分靠山區，各區溫度反映不一，台北市最近溫度是15至18度，整天沒有太大變化，到了周四、五回溫，周五大幅度降溫，最低溫將落在周日清晨，接著短暫回溫，但預估不久後，溫度將再往下走。

台中部分，近日清晨低溫15至17度，周日、一清晨可能介於10度上下，中部民眾也要提高警覺；嘉義常出現輻射冷卻的低溫，日夜溫差明顯，周日可能跌破10度，尤其又受輻射冷卻影響，可能會更冷；高雄市算偏暖，目前仍有24度，到了周末可能降至12至14度，仍相較北部溫暖許多。

彭啟明也解析，近期會這麼冷，主要與北極震盪指標有關。他表示，北極是大低壓帶，逆時針旋轉，當北極能將冷空氣封住就會變暖冬，如果守不住、內部變暖，冷空氣就會外洩，也就形成現在的「北極負震盪」效應。

彭啟明表示，過去台灣也曾受到北極負震盪的影響，而迎來霸王級寒流，未來一至兩周就是北極負震盪，民眾一定要提高警覺。