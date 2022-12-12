首波寒流周末報到！台北將現7度低溫 這兩天有望降雪

本周末將出現入冬最強冷空氣，氣象局也預估有機會達到寒流強度。天氣職人吳聖宇今天在臉書上表示，根據預報模式，台北可能出現7到9度低溫，周四到周五（12月15至16日）中北部高山視降溫條件，不排除有降雪機會。不過17日起將逐漸轉為乾冷，冷空氣最強時看起來水氣偏少，高山降雪條件在真正轉冷之後並不理想。

中央氣象局表示，周末氣溫逐漸下降，但水氣逐漸減少，水氣與溫度條件還要觀察，如果配合得好，高山才有機會降雪，若水氣比較快減少，雖然溫度夠，降雪機會就比較低；氣溫方面，大台北以及宜蘭地區已經下好幾天雨，天氣較濕涼，今天持續受東北季風影響，迎風面北部東半部雲量比較多，中南部也有零散雲層通過，大台北基隆北海岸宜蘭地區，下雨狀況持續。

吳聖宇說，氣象局今天應該會正式將12月17日至12月19日的冷空氣預報用詞，調整為強烈大陸冷氣團或寒流，根據預報模式直出（未校驗調整）結果，台北有可能出現7至9度低溫，天氣型態先濕後乾，15至16日冷空氣前鋒面發展通過，各地有雨，中北部高山視降溫條件，不排除有局部固態降水（雪、冰霰、冰珠等）發生機會。

至於周末天氣，吳聖宇表示，17日已經在轉乾過程，北部、東北部仍有雨但逐漸減小，其他地方天氣好轉，18-19日整體偏乾冷，冷空氣最強時看起來水氣偏少，高山降雪條件在真正轉冷之後並不理想。