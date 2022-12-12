入冬最強冷氣團周末來襲 氣象局曝「初雪」可能時間點

本周末會有入冬以來最強冷氣團報到，中央氣象局推估，中部以北溫度會降到10度左右，沿海空曠地區體感溫度會更低，不排除中部以北高山，會出現初雪，氣象局推估，最可能的時間點在周五晚間到周六清晨，但由於屆時水氣減弱，需多方條件配合，才有可能降雪。

中央氣象局預報員羅雅尹表示，周末氣溫逐漸下降，但水氣逐漸減少，水氣與溫度條件還要觀察，如果配合得好，高山才有機會降雪，若水氣比較快減少，雖然溫度夠，降雪機會就比較低。

她表示，以現在資料看來，中部以北的高山，氣溫都可能降比較低，但水氣也慢慢減少，要看周五晚間到周六降溫過程，如果水氣沒減少這麼快，中部、北部較高的山區，有降雪機會，由於還有很多天，可以持續觀察。

氣溫方面，羅雅尹表示，大台北以及宜蘭地區已經下好幾天雨，天氣較濕涼，今天持續受東北季風影響，迎風面北部東半部雲量比較多，中南部也有零散雲層通過，大台北基隆北海岸宜蘭地區，下雨狀況持續。

羅雅尹說，周四清晨前，受東北季風影響，北部氣溫相對偏涼，高低溫介於15度到17度，中南部到東部，白天氣溫可到20度以上，夜晚清晨比較涼，日夜溫差大，周四、周五白天、東北季風稍微減弱，北部中南部氣溫略微回升。