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入冬最強冷氣團周末來襲 氣象局曝「初雪」可能時間點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，周末迎接入冬以來最強冷氣團，中部以北約10度左右，但水氣也逐漸減弱，是否降雪，還要再觀察。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，周末迎接入冬以來最強冷氣團，中部以北約10度左右，但水氣也逐漸減弱，是否降雪，還要再觀察。圖／中央氣象局提供

本周末會有入冬以來最強冷氣團報到，中央氣象局推估，中部以北溫度會降到10度左右，沿海空曠地區體感溫度會更低，不排除中部以北高山，會出現初雪，氣象局推估，最可能的時間點在周五晚間到周六清晨，但由於屆時水氣減弱，需多方條件配合，才有可能降雪

中央氣象局預報員羅雅尹表示，周末氣溫逐漸下降，但水氣逐漸減少，水氣與溫度條件還要觀察，如果配合得好，高山才有機會降雪，若水氣比較快減少，雖然溫度夠，降雪機會就比較低。

她表示，以現在資料看來，中部以北的高山，氣溫都可能降比較低，但水氣也慢慢減少，要看周五晚間到周六降溫過程，如果水氣沒減少這麼快，中部、北部較高的山區，有降雪機會，由於還有很多天，可以持續觀察。

氣溫方面，羅雅尹表示，大台北以及宜蘭地區已經下好幾天雨，天氣較濕涼，今天持續受東北季風影響，迎風面北部東半部雲量比較多，中南部也有零散雲層通過，大台北基隆北海岸宜蘭地區，下雨狀況持續。

羅雅尹說，周四清晨前，受東北季風影響，北部氣溫相對偏涼，高低溫介於15度到17度，中南部到東部，白天氣溫可到20度以上，夜晚清晨比較涼，日夜溫差大，周四、周五白天、東北季風稍微減弱，北部中南部氣溫略微回升。

羅雅尹說，寒流預計周六南下，會持續影響到周一清晨，最低溫發生在周六晚上或周一清晨，以目前資料評估中部以北最低溫可能在10度左右，其他地方低溫11、12度，沿海空曠地區、內陸山區氣溫，會再低個一兩度、兩三度，尤其沿海空曠地區，體感溫度感受會更冷些。應提早做好禦寒準備。

中央氣象局表示，周末迎接入冬以來最強冷氣團，中部以北約10度左右。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，周末迎接入冬以來最強冷氣團，中部以北約10度左右。圖／中央氣象局提供

低溫 降雪 氣象局

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