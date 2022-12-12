最快下週！連日低溫恐釀流感高峰 醫揭「2年來罕見現象」

近來連日低溫，尤其北台灣溫度直探14、15度，引起中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學擔憂，雖然目前類流感門診的就診人數並無增加，但實驗室中流感陽性的檢體正在上升，預示未來幾週可能迎來流感疫情大爆發。他更提醒，在持續低溫下，若流感疫苗接種率不高、配戴口罩人數減少，台灣有可能重演今年5月澳洲流感疫情爆發的慘況。

謝宗學10日在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」撰文表示，氣溫自上週一（5日）起明顯下降，根據過往經驗，在氣溫驟降約第二週（7-14天）後，流感疫情可能逐漸升溫，並於第三週到第四週（15-28天後）之後大爆發，若以12月5日為基準，大約會落在12月20日至明（2023）年1月2日期間。

謝宗學指出，根據衛生福利部疾病管制署11月27日至12月3日發布的流感速訊，雖類流感門診及急診的就診人數皆略有下降，但實驗室中的流感陽性檢體數則有上升趨勢，他認為這代表流感病毒正在蟄伏、悶燒，只是暫時沒有表現在就診人數上。

根據衛生福利部疾病管制署先前公布的流感速訊，謝宗學發現流感的陽性檢體大幅增加，預示病毒正在蠢蠢欲動。圖擷自衛福部流感速訊

就過去兩個月的流感病例來看，謝宗學分析，今年流感季（10月1日到12月5日）共出現14名併發重症案例，病毒株大多為H3N2，相較於去（2021）年同時期的0重症有明顯增加。而且，14病患中包含4位兒童、10位成人，其中更有3位成人身亡，年齡均集中在65歲以上長者。

反觀兒童方面，謝宗學表示，目前急診病人大減，不論是新冠病毒還是一般感冒病毒都已經降溫，但他依舊放心不下，「長時間氣溫明顯下降的環境，讓我有一種山雨欲來的焦慮感，目前流感疫情看似平穩，但兒童急診不時出現零星流感案例，暗示流感病毒似乎蠢蠢欲動」。

謝宗學提醒，只要未來幾週持續低溫，流感病毒將越來越活躍，若不提升疫苗接種率，加上配戴口罩人數減少，今年5月澳洲流感疫情爆發的慘況，就很有可能在台灣上演。

耳鼻喉科醫師林煌斌也在貼文下方表示贊同，「（我診所）已連續一週，每天驗到A型流感，這2天都達到單節門診快篩3例陽性，完全是過去2年沒發生的現象，數量也幾乎跟疫情前的流行期差不多了，看來真的是風雨欲來了」。謝宗學則回應，「我覺得下週出的流感速訊應該就會看到流感疫情升溫，月底、明年初，經過聖誕、跨年，很有可能出現較大的疫情」。