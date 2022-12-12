奇美台大跨國研究：急性腎病治療後未追蹤小心要洗腎

奇美醫學中心與美、日、澳學者合作蒐集全球急性腎臟病患資料，分析治療後狀況，成果發表「刺絡針」系統國際期刊。研究發現急性腎臟病患相較一般民眾，未來發生慢性腎臟病風險增加4.2倍、6.6倍風險進展成末期腎病變需長期透析，死亡風險更增加3.6倍。

奇美腎臟科主治醫師陳鋭溢說明案例：63歲劉女士3個月前車禍手部骨折，為緩解疼痛自行到藥局買止痛藥，並聽親朋好友介紹服用保健藥物，未就醫。近日因發燒送奇美急診，醫師診斷肺炎住院治療，抽血檢查發現腎臟功能急性惡化，他會診衛教後改善，不過病人肺炎痊癒後出院一直沒有追蹤腎臟功能，兩個月後因呼吸喘，雙腳水腫，高血鉀又急診，發現腎臟功能惡化，住院時因體液堆積過多必須進行長期洗腎治療。

腎臟科主任王憲奕表示，奇美統計去年到今年11月底，急性腎臟病患出院後3個月內回診追蹤者僅有22%，日後高達57%發生慢性腎臟病及末期腎臟病，「急性腎病照護及回診追蹤非常重要，疏忽可能一輩子洗腎或必須腎臟移植」。

急性腎臟病是短時間因無法清除體內尿毒氮、肌酸酐等「毒素」，廢物和水份無法排出堆積體內，致腎臟功能急速惡化。高齡與糖尿病、高血壓、心臟病、慢性腎臟病都能引發，泌尿道感染、敗血症、急性泌尿道阻塞、惡性高血壓、心臟衰竭、休克或重大手術失血過多都易發生急性腎臟病。

陳鋭溢說，大部分急性腎臟病在消除病因後都可復元，但延誤治療，腎臟功能便無法恢復，演變成慢性腎臟病後甚至需要長期透析或腎臟移植，才能恢復一般生活，急性腎臟病及時診斷治療非常重要。

陳鋭溢指出，健保署統計腎病照護花費連年第一。人口老化未來腎病人口與醫療費用持續增長，早期介入及密切追蹤急性患者腎功能變化，可有效延緩必須透析與併發症。

過去腎臟病分為7天內「急性腎損傷」及3個月以上「慢性腎臟疾病」。陳鋭溢表示，對既不符合兩者診斷標準的「腎功能受損族群」，治療上仍然存在理論與現實差距，目前對急性族群仍需更多研究建立臨床照護及治療指引。奇美與台大醫院因而跨國合作探討「急性腎臟病」預後。